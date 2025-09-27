Zbog čega se ujutro budite s neugodnim zadahom?

„Kada spavamo, lučenje sline se smanjuje, a još se više smanjuje ako spavate otvorenih usta ili dišete na usta. Taj nedostatak sline znači da se vaša usta ne čiste onako kako bi trebala, što omogućava razmnožavanje bakterija neugodnog mirisa, posebno na jeziku. To ne uzrokuje samo jutarnji zadah, već i gorak okus u ustima“, rekla je za Metro.co.uk.