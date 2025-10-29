Analiza cijena goriva: Vlada je donijela odluku o ukidanju regulativa i cijene su krenule padati

Prošla su tri mjeseca nakon ukidanja državne regulacije cijena goriva i hrvatsko tržište pokazuje znakove stabilnosti i pojačane konkurencije među vodećim distributerima.
Najveći pad zabilježen je kod premium goriva. Cijena Eurosupera 95 Premium smanjena je za 15 centi, dok je Eurodizel Premium s prosječnih 1,71 eura pao na 1,49 eura po litri, što predstavlja pad od čak 13 posto. Takvo kretanje cijena upućuje na intenzivniju tržišnu utakmicu među kompanijama kao što su Ina, Lukoil, Petrol, Shell i Tifon.
Iz portala Nafta.hr, koji svakodnevno prati maloprodajne cijene goriva u Hrvatskoj, poručuju da je tržište pokazalo sposobnost samostalnog održavanja stabilnosti cijena. Prema njihovim navodima, nakon ukidanja regulacije konkurencija se zapravo povećala, a cijene su se prirodno uskladile.
Pad cijena nije zabilježen samo kod premium goriva. Plavi dizel i lož ulje također su pojeftinili za oko tri centa po litri, što je posebno povoljno za poljoprivrednike i kućanstva koja ta goriva koriste u sezoni grijanja i pripreme za zimu.
Analiza portala Nafta.hr pokazuje da su cijene goriva u prosjeku niže nego prije liberalizacije, a razlike među benzinskim postajama uglavnom se kreću unutar jednog do dva centa po litri. Takvi podaci ukazuju na to da liberalizacija tržišta zasad ide u korist potrošača. Ako se ovakav trend nastavi, ovaj bi potez mogao imati pozitivan učinak i na hrvatsko gospodarstvo u cjelini.
Podaci u analizi temelje se na službenim objavama maloprodajnih cijena goriva na dan 19. srpnja 2025. i 29. listopada 2025., koje prikuplja i obrađuje portal Nafta.hr. Redovito prati kretanja cijena goriva, tržišne trendove i promjene u energetskoj politici Republike Hrvatske.
