Analiza cijena goriva: Vlada je donijela odluku o ukidanju regulativa i cijene su krenule padati

Analiza portala Nafta.hr pokazuje da su cijene goriva u prosjeku niže nego prije liberalizacije, a razlike među benzinskim postajama uglavnom se kreću unutar jednog do dva centa po litri. Takvi podaci ukazuju na to da liberalizacija tržišta zasad ide u korist potrošača. Ako se ovakav trend nastavi, ovaj bi potez mogao imati pozitivan učinak i na hrvatsko gospodarstvo u cjelini.