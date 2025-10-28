Doktori upozoravaju na mandarine: Ova dva organa su posebno pogođena - evo tko ih smije, a tko ne smije jesti

Vlakna su ključna za zdravu probavu i postoje u dva oblika – topiva i netopiva.

Citrusi, uključujući mandarine, bogati su topivim vlaknima koja u crijevima stvaraju gel, privlače vodu i omekšavaju stolicu, što olakšava pražnjenje.

Mandarine sadrže i netopiva vlakna, kojih ima više nego u mnogom drugom voću. Ona prolaze kroz crijeva nepromijenjena i doprinose redovitoj stolici. Obje vrste vlakana povezane su sa smanjenim rizikom od kroničnih bolesti i mogu pomoći u regulaciji tjelesne težine.