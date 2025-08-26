Objavljene nove cijene goriva, ove vrste su jeftinije

Od kada je Vlada RH prestala regulirati cijene goriva prošli mjesec, maksimalna cijena Eurosupera 95 je blago pojeftinila, za 1 eurocent (sa 1.45€ na 1.44€), dok je litra Eurodizela pojeftinila za 4 eurocenta (sa 1.39€ na 1.35€), što sugerira da liberalizacija tržišta za sada nije dovela do općeg rasta cijena.