Oglas

Od ponoći

Objavljene nove cijene goriva, ove vrste su jeftinije

author
N1 Info
|
26. kol. 2025. 10:51
08.02.2022., Sibenik
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Od danas u ponoć vrijede nove cijene goriva u Hrvatskoj.

Oglas

Tako će litra Eurosupera 95 koštati od 1.43€ - 1.44€ po litri, dok će se litra Eurodizela plaćati od 1.33€ - 1.35€ po litri.

Cijene variraju ovisno o naftnoj kompaniji, ali su trenutno razlike u cijenama minimalne.

Naftne kompanije od 15.srpnja 2025. godine imaju pravo slobodno formirati cijene goriva, a od tada ih ažuriraju na tjednoj bazi.

Od kada je Vlada RH prestala regulirati cijene goriva prošli mjesec, maksimalna cijena Eurosupera 95 je blago pojeftinila, za 1 eurocent (sa 1.45€ na 1.44€), dok je litra Eurodizela pojeftinila za 4 eurocenta (sa 1.39€ na 1.35€), što sugerira da liberalizacija tržišta za sada nije dovela do općeg rasta cijena.

Teme
cijene goriva gorivo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ