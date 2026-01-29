vrtoglavi rast bogatstva
Analiza Hrvoja Krešića: Kako je Trump Bijelu kuću pretvorio u najmoćniji marketinški alat na svijetu
Otkako je prije malo više od godinu dana Donald Trump po drugi put preuzeo upravljanje najmoćnijom silom svijeta, oči globalne javnosti prvenstveno su usmjerene u političke krize koje izaziva te domaće i međunarodne institucije koje - više ili manje tvoreno - uništava kako bi svijet lakše krojio prije svega prema svojim, a tek onda i američkim potrebama. No jednako važna, ako ne i važnija od politike je ekonomija, odnosno - novac.
Ako je suditi prema podacima Forbesa ili Financial Timesa, Trumpova neto vrijednost u jednoj je godini skočila sa 3,9 milijardi na vrtoglavih 7,3 milijarde dolara. A to je rast od gotovo 90% u samo 12 mjeseci.
Zlobnici bi rekli da je Trump - barem kad je riječ o njegovu vlastitu imovinskom portfelju - u potpunosti pobijedio sve ekonomske izazove, pretvarajući pritom Bijelu kuću u najmoćniji - a istovremeno i prema američkim građanima najneodgovorniji - marketinški alat na svijetu.
Više u analizi Hrvoja Krešića.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
