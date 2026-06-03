SKRETANJA S EUROPSKOG PUTA
Stier: Srbija stoji na mjestu, a BiH treba novog visokog predstavnika iz EU-a
Zastupnik u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier (HDZ), u Novom danu kod Tihomira Ladišića, komentirao je europski godišnji izvještaj o Srbiji te stanje s europskim integracijama i položaj Hrvata u BiH
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