Oglas

SKRETANJA S EUROPSKOG PUTA

Stier: Srbija stoji na mjestu, a BiH treba novog visokog predstavnika iz EU-a

author
N1 Info
|
03. lip. 2026. 12:34
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Zastupnik u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier (HDZ), u Novom danu kod Tihomira Ladišića, komentirao je europski godišnji izvještaj o Srbiji te stanje s europskim integracijama i položaj Hrvata u BiH

Oglas

Teme
n1 tv n1tv video davor ivo stier

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ