DJEČJA PRAVOBRANITELJICA
Apel uoči velikih okupljanja: Zaštitite djecu od govora mržnje i internetskog nasilja
Pravobraniteljica za djecu uputila je preporuke organizatorima javnih okupljanja, medijima, roditeljima i nadležnim institucijama uoči nadolazećih događanja, upozorivši na potrebu dodatne zaštite djece od neprimjerenih sadržaja i internetskog nasilja.
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IzUreda pravobraniteljice ističu kako sva djeca imaju pravo sudjelovati u kulturnom i društvenom životu, no upozoravaju da javna okupljanja zbog svog karaktera i sadržaja mogu predstavljati rizik za njihovu dobrobit.
Naglašavaju da djeca nemaju jednake sposobnosti procjene potencijalno štetnih sadržaja kao odrasli te da je zato nužan pojačan oprez svih uključenih.
Kao glavne rizike izdvajaju izloženost djece vizualnim, verbalnim i drugim sadržajima koji nisu primjereni njihovoj dobi te narušavanje privatnosti kroz fotografiranje, snimanje i objavljivanje dječjih fotografija na društvenim mrežama i portalima.
Upozoravaju da djeca tako mogu postati mete uvredljivih komentara, govora mržnje i internetskog nasilja, što može ostaviti dugotrajne posljedice na njihovo mentalno zdravlje.
Oprezno objavljujte fotografije djece na mrežama
Organizatorima javnih okupljanja preporučuju da osiguraju sadržaje prilagođene djeci te jasno upozore ako događaj uključuje elemente koji nisu primjereni mlađoj publici. Medije pozivaju da poštuju zakonske odredbe i profesionalne standarde te da štite identitet djece, izbjegavaju senzacionalizam i ne objavljuju fotografije na kojima su djeca prepoznatljiva, osim kada je to nedvojbeno u njihovom interesu.
Roditeljima i skrbnicima preporučuju da prije dolaska na događanja procijene njihov sadržaj i moguće sigurnosne rizike te da budu posebno oprezni pri objavljivanju fotografija djece na internetu.
Uklanjajte uvredljive komentare, govor mržnje i prijetnje djeci
Pravobraniteljica je pozvala i Agenciju za elektroničke medije, Agenciju za zaštitu osobnih podataka, urednike i administratore internetskih stranica da dosljedno uklanjaju govor mržnje, prijetnje i uvredljive komentare usmjerene prema djeci te da prijavljuju takve sadržaje nadležnim tijelima.
Iz Ureda poručuju kako zaštita djece u javnom prostoru mora biti iznad političkih i društvenih podjela te apeliraju na odgovornost svih sudionika kako bi djeca mogla sigurno sudjelovati u javnom životu.
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