Apel uoči velikih okupljanja: Zaštitite djecu od govora mržnje i internetskog nasilja

Organizatorima javnih okupljanja preporučuju da osiguraju sadržaje prilagođene djeci te jasno upozore ako događaj uključuje elemente koji nisu primjereni mlađoj publici. Medije pozivaju da poštuju zakonske odredbe i profesionalne standarde te da štite identitet djece, izbjegavaju senzacionalizam i ne objavljuju fotografije na kojima su djeca prepoznatljiva, osim kada je to nedvojbeno u njihovom interesu.