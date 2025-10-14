Aviokompanija naplaćuje “pokret” koji smo svi radili besplatno

Više udobnosti – više novca: kanadska niskotarifna aviokompanija WestJet uskoro će naplaćivati dodatno ako želite nagnuti svoje sjedalo u avionu.
Radi se o temi koja često izaziva rasprave među putnicima. Dok neki smatraju da imaju pravo na udobno sjedenje, drugi to vide kao nepristojnost jer se prostor osobe koja sjedi iza dodatno smanjuje – osobito tijekom posluživanja hrane. Kod nekih kompanija, poput Spirit Airlinesa, naslon sjedala se uopće više ne može nagnuti.
WestJet je, međutim, odlučio ići drugim putem. Kompanija preuređuje svoje zrakoplove (Boeing 737-8 MAX i 737-800) i uvodi „modernije iskustvo letenja“. To znači da će svako zrakoplov imati 12 takozvanih Premium sjedala koja se mogu nagnuti, imaju veći naslon za glavu i ergonomski oblik. Naravno – uz doplatu, piše Fenix magazin.
Odmah iza njih bit će 36 sjedala u „Extended Comfort“ dijelu, koja se više ne mogu nagnuti, ali nude više prostora za noge. „Kabina je dizajnirana tako da nudi udobnost za svaki budžet“, poručila je Samantha Taylor, izvršna potpredsjednica i direktorica korisničkog iskustva WestJeta.
Putnici će tako birati – više mjesta i udobnosti ili jeftiniju kartu. Što dalje sjedite u avionu, to imate manje prostora.
Kritičari, međutim, tvrde da aviokompanije na ovaj način naplaćuju nešto što je nekad bilo uključeno u cijenu. „Mašta aviokompanija nikad ne prestaje da me iznenađuje“, rekao je John Gradek, predavač zrakoplovstva na Sveučilištu McGill. „Putnici danas plaćaju više da bi dobili ono što su nekada već imali.“
