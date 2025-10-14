Aviokompanija naplaćuje “pokret” koji smo svi radili besplatno

Kritičari, međutim, tvrde da aviokompanije na ovaj način naplaćuju nešto što je nekad bilo uključeno u cijenu. „Mašta aviokompanija nikad ne prestaje da me iznenađuje“, rekao je John Gradek, predavač zrakoplovstva na Sveučilištu McGill. „Putnici danas plaćaju više da bi dobili ono što su nekada već imali.“