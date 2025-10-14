Oglas

USKORO ODLUKA

Dolazi li zabrana cigareta s filterom i e-cigareta u cijeloj Europi?

N1 Info
14. lis. 2025. 19:01
Pušenje
Pexels/Ilustracija

Europski parlament uskoro će glasovati o prijedlogu koji bi mogao označiti kraj klasičnih cigareta s filterom diljem Europske unije. Prema nacrtu odluke koji je procurio u javnost, EU bi mogla uvesti zabranu proizvodnje, uvoza i prodaje cigareta s filterom, a u razmatranju je i zabrana e-cigareta.

Ovaj radikalni potez temelji se na preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), koja tvrdi da bi zabrana filtera mogla znatno smanjiti privlačnost cigareta i potaknuti smanjenje broja pušača. Filteri ne samo da ne štite korisnike od štetnih tvari – kako mnogi pogrešno vjeruju – već i dodatno zagađuju okoliš, piše Fenix.

Cilj: smanjenje pušenja i zaštita okoliša

Prema WHO-u, filteri su „marketinški trik“ iz 1940-ih, a novije studije pokazuju da ne smanjuju količinu štetnih tvari koje ulaze u tijelo. Zbog toga su mnogi europski zastupnici izrazili snažnu podršku prijedlogu zabrane.

Nacrt uključuje i mogućnost znatnog ograničenja prodajnih mjesta – cigarete bi se ubuduće mogle prodavati samo u specijaliziranim trgovinama, a ne više na benzinskim postajama, u supermarketima ili iz automata.

Zabrana za “generaciju bez dima”

Još jedna ideja koja se nalazi na stolu je tzv. „generacija bez dima“. Plan je odrediti datum – svi rođeni nakon tog datuma nikada ne bi smjeli legalno kupiti duhanske proizvode. Slična inicijativa već je testirana na Novom Zelandu, ali je u međuvremenu povučena zbog praktičnih problema i rasta crnog tržišta.

E-cigarete također pod lupom

Zabrinutost postoji i zbog rasta popularnosti e-cigareta, koje, iako bez dima, i dalje predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje korisnika, osobito mladih. Zastupnici će zato raspravljati i o mogućem ograničenju ili zabrani prodaje e-cigareta u EU.

Što slijedi?

WHO će od 17. do 22. studenog održati veliku konferenciju o kontroli duhana (COP11), gdje će se dodatno razraditi globalne preporuke. EU Komisija već sada daje snažnu podršku prijedlogu, no za njegovu provedbu potrebna je i suglasnost država članica.

Ako prijedlog bude prihvaćen, Europa bi mogla postati prvi kontinent koji će ozbiljno krenuti prema stvaranju generacije bez cigareta.

WHO cigarete pušenje svjetska zdravstvena organizacija zabrana pušenja

