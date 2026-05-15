Bilježi se značajan pad prometa, a cijene i dalje rastu: Što se događa s tržištem nekretnina u Hrvatskoj?

Statistički podaci potvrđuju pad broja transakcija na tržištu nekretnina u prošloj godini, pri čemu je smanjenje aktivnosti vidljivo u svim glavnim segmentima tržišta. U odnosu na 2024., u prošloj godini promet nekretninama u prosjeku je pao za 13,4 posto. Pad je bio posebno izražen u priobalju, pa je u pojedinim županijama, poput Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske, promet pao gotovo za trećinu. Također, smanjen je broj stranih državljana koji kupuju nekretnine u Hrvatskoj, osobito kupaca iz zapadne Europe, prenosi HGK.