Bilježi se značajan pad prometa, a cijene i dalje rastu: Što se događa s tržištem nekretnina u Hrvatskoj?

15. svi. 2026. 17:18
Tržište nekretnina u Hrvatskoj obilježeno je nastavkom rasta cijena, uz rekordni pad prometa, rečeno je u petak na forumu nekretnina u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Udruženja poslovanja nekretninama HGK.

Statistički podaci potvrđuju pad broja transakcija na tržištu nekretnina u prošloj godini, pri čemu je smanjenje aktivnosti vidljivo u svim glavnim segmentima tržišta. U odnosu na 2024., u prošloj godini promet nekretninama u prosjeku je pao za 13,4 posto. Pad je bio posebno izražen u priobalju, pa je u pojedinim županijama, poput Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske, promet pao gotovo za trećinu. Također, smanjen je broj stranih državljana koji kupuju nekretnine u Hrvatskoj, osobito kupaca iz zapadne Europe, prenosi HGK.

Gledano u odnosu na ostvareni BDP, kupoprodajne transakcije nekretnina činile su 8,3 posto BDP-a u 2025. godini, dok je taj udio 2024. godine iznosio 11 posto.

Istodobno, nastavljen je rast prosječne cijene četvornog metra prodanog novog stana, osobito u urbanim i turističkim središtima. U drugom polugodištu 2025. godine prosječna cijena novih stanova u Hrvatskoj dosegnula je 2.885 eura po četvornom metru, dok je u Zagrebu iznosila 3.436 eura.

"Tržište usporava već četvrtu godinu zaredom, što se očituje u rekordnom padu prometa. Najvažniji razlozi su pretjerani rast cijena zbog kojeg su mnoge nekretnine dosegnule nerealne vrijednosti, te nedostatak kvalitetnih i priuštivih stanova", rekao je predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK, Dubravko Ranilović.

On nužnim smatra povećanje ponude stambenih nekretnina, prije svega aktivacijom postojećih praznih nekretnina i stvaranjem novih kvalitetnih stambenih kapaciteta.

Tržište nekretnina u 2026. godini i dalje će obilježavati izražena neravnoteža između ponude i potražnje, najviše u segmentu cjenovno dostupnih stanova u većim gradovima, ali i usporena dinamika prodaje u segmentu starogradnje, ocijenjeno je na skupu.

Očekuje se da će kupci biti oprezniji, a tržište će sve više razlikovati realno tržišno pozicionirane nekretnine od onih s previsoko postavljenim traženim cijenama.

