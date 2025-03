Američki fond kreće u lov na europsku štednju. Posebno im je zanimljiva istočna Europa

Podijeli :

BlackRock namjerava proširenom ponudom financijskih proizvoda privući novu generaciju Europljana i njihova ulaganja, posebno u istočnoj Europi, rekao je Reutersu direktor američkog investicijskog diva, fonda, nadovezavši se na nove planove EU-a za štednju kućanstava.

Europa više nije kultura štednje

BlackRock želi s europskim bankama sklopiti više sporazuma o distribuciji šire palete investicijskih proizvoda kako bi privukao milijune novih europskih investitora, rekao je glavni direktor Stephen Cohen.

“Europa je startala kao kultura štednje, ne kao kultura ulaganja. To sada mijenja, i to prilično radikalno”, dodao je Cohen.

Američki fond za upravljanje imovinom najveći je u svijetu i već surađuje s britanskim bankama Lloyds i Monzo, a sada istražuje mogućnosti za nove sporazume o distribuciji investicijskih proizvoda, posebno na tržištima na kojima je manje poznat, poput onih u istočnoj Europi, pojasnio je čelnik Blackrocka, ne želeći ulaziti u pojedinosti.

Aktiva Blackrockovog europskog ogranaka iSharesa dosegnula je u veljači, po njegovim riječima, vrijednost od bilijun dolara.

Udvostručuju broj klijenata

U toku od tri godine američki fond želi više nego udvostručiti broj klijenata na europskom tržištu, na 19 milijuna.

Istup čelnika Blackrocka vremenski se poklopio s objavom plana Europske komisije o uspostavi “Unije štednje i ulaganja”. Cilj je “poboljšati” mehanizme kojima financijski sustav EU-a “kanalizira štednju u produktivna ulaganja”, prema priopćenju EK objavljenom u srijedu.

Građani bi trebali dobiti širi pristup tržištima kapitala, a kompanije bolje mogućnosti za financiranje, objašnjavaju u Bruxellesu.

Kućanstva EU-a drže na štednim bankovnim računima otprilike 70 posto štednje građana EU-a, od oko 10 bilijuna eura, položeno je na bankovnim računima, a samo 30 posto u instrumentima tržišta kapitala, navode.

Štednja u bankama donosi manju zaradu

Njihova je štednja u bankama sigurna i dostupna, ali obično donosi manju zaradu od ulaganja na tržištima kapitala, naglašava Komisija.

“Europljani spadaju među najbolje štediše u svijetu, ali njihova je štednja u velikom broju položena na depozitnim računima s niskim kamatama. Europa istodobno ne uspijeva pokriti svoje potrebe za ulaganjima”, naglasila je povjerenica EU-a za financijske usluge i Uniju štednje i ulaganja Maria Luís Albuquerque.

EU će do 2030. godine trebati dodatnih 750 milijardi do 800 milijardi eura ulaganja godišnje, a očekuje se i “dodatni utjecaj pojačanih obrambenih potreba”, pa Unija štednje i ulaganja nastoji riješiti problem raskoraka između štednje i potreba za ulaganjima, i to kroz poboljšanu efikasnost i razmjere ulaganja putem bankarstva i tržišta kapitala.

Blackrock i drugi fondovi koji umjesto pojedinačnih dionica, obveznica i druge financijske imovine ‘prate’ kretanje čitavih burzovnih indeksa, kupujući katkada reprezentativne uzorke njihovih sastavnica, dominirali su europskim investicijskim tržištem u proteklim godinama, istiskujući lokalne menadžere, napominje Reuters.

Američki div trenutno preko ogranka iShares drži 43 posto tržišnog udjela u europskim indeksnim fondovima, ETF-ovima.

Sada namjeravaju, po Cohenovim riječima, ispitati mogućnost plasmana više obvezničkih ETF-ova i ciljanih indeksa koji prate manje dionica kako bi se prilagodili promjeni u potražnji klijenata.

