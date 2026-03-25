ENERGETSKA SITUACIJA
Brodić: Ne bi trebalo biti nestašice energenata, ali cijena ostaje glavni izazov
Gostujući u N1 Studiju uživo kod Hrvoja Krešića, Ivan Brodić, vlasnik i glavni urednik portala energypress.net, analizirao je trenutačnu energetsku situaciju u Hrvatskoj i svijetu u kontekstu zaoštravanja sukoba na Bliskom istoku i globalnih tržišnih kretanja.
Unatoč pesimističnim tonovima pojedinih aktera, Brodić smatra da je pozicija Hrvatske trenutačno stabilna kada je riječ o količini energenata, ponajprije zahvaljujući strateškoj infrastrukturi.
Infrastruktura kao štit od nestašica
"Stvari su puno bolje jer imamo Jadranski naftovod (JANAF) i LNG terminal u Omišlju. Ne očekujem nestašice ključnih energenata. Iako kroz tjesnac Hormuz prolazi 20 posto svjetske nafte i 30 posto ukapljenog plina, Europa i Hrvatska ne dobivaju energente dominantno iz tog pravca", pojasnio je Brodić.
Dodao je kako je terminal u Omišlju odlično popunjen, a Hrvatska raspolaže i vlastitom proizvodnjom te aktivnom rafinerijom.
Problem nije dostupnost, već cijena
Iako fizička opskrba nije ugrožena, tržišne reakcije na geopolitičke potrese neizbježno će se preliti na cijene. Brodić upozorava da su referentne plinske burze i mediteransko tržište derivata već reagirali.
Poseban rizik vidi u poljoprivrednom sektoru, ali ne toliko zbog plavog dizela koliko zbog umjetnih gnojiva. "Kroz Hormuz prolazi više od 50 posto svjetskih sirovina za petrokemijsku industriju. Rizik za poljoprivrednike leži u potencijalnom skoku cijena gnojiva ako se blokade nastave", ističe.
Ipak, napominje da domaća Petrokemija ima osigurane dobavljače plina iz Hrvatske, što donekle ublažava udar.
Hoće li biti restrikcija?
Na pitanje o mogućim scenarijima racionalizacije, poput "par-nepar" vožnje ili ograničenja na crpkama kakva smo vidjeli u Sloveniji, Brodić ostaje suzdržan.
"Slovenija ima specifičan izazov s nabavom putem Austrije i Kopra. Što se Hrvatske tiče, s obzirom na zalihe koje su, prema riječima premijera, dostatne za tri mjeseca, ne očekujem značajnije restrikcije u dobavi derivata", tvrdi Brodić.
Geopolitika i "insider trading"
Razgovor se dotaknuo i šire slike, uključujući promjenu paradigme u Venezueli i ulogu američkih energetskih kompanija. Brodić smatra da SAD teži kontroli više od 50 posto svjetske proizvodnje nafte kako bi izravno utjecao na politiku OPEC-a.
Komentirajući sumnjive transakcije na burzama neposredno prije eskalacija, Brodić je bio izravan: "Insider trading postoji oduvijek. Energetski krugovi među najvećim su donatorima političkih kampanja. Ako nešto hoda kao patka i kvače kao patka, vjerojatno je patka. Informacije o napadima očito cure do određenih krugova koji na tome zarađuju stotine milijuna dolara."
