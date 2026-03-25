Pentagon povećava proizvodnju projektila usred rata na Bliskom istoku

Američko Ministarstvo obrane objavilo je u srijedu da je sklopilo sporazume s obrambenom industrijom kako bi proizvodnju projektila stavilo "u ratno stanje", dok ga sukob na Bliskom istoku prisiljava da troši streljivo ubrzanim tempom.

Vojske SAD-a, Izraela i zaljevskih zemalja koriste velike količine presretačkih projektila protiv iranskih uzvratnih napada, što otvara pitanje o tome s kolikim zalihama tog vrlo skupog oružja raspolažu te vojske.

Pentagon je najavio četverostruko povećanje proizvodnje ključne komponente za THAAD, sustav proturaketne obrane na velikim visinama koji se smatra jednim od najnaprednijih na svijetu, a koji se proteklih tjedana intenzivno koristio na Bliskom istoku.

Ovaj sporazum s tvrtkama Lockheed Martin i BAE Systems odnosi se na glave za navođenje projektila.

Krajem siječnja Lockheed Martin je već najavio ubrzanje proizvodnje THAAD-a sa stotinjak na oko 400 komada godišnje kroz nekoliko godina.

Upravo je s tim istim američkim divom obrambene industrije Ministarstvo objavilo sporazum o "ubrzanju" proizvodnje PrSM-a, taktičkog balističkog projektila koji je prvi put upotrijebljen u borbi protiv Irana. On je nasljednik ATACMS-a.

Ovaj sporazum "postavlja obrambenu industriju u ratno stanje" i omogućuje "izgradnju arsenala slobode", stoji u priopćenju Pentagona.

Proizvodnja PrSM-a će se tako učetverostručiti, potvrdio je Lockheed Martin u zasebnom priopćenju.

Washington je izvijestio i o trećem sporazumu s tvrtkom Honeywell Aerospace kako bi se potaknula proizvodnja "kritičnih komponenti za američke zalihe streljiva", uključujući elektroniku.