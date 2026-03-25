Bivši šef MI6-a: "Iran ima prednost“

Alex Younger, bivši čelnik britanske obavještajne agencije MI6, iznio je za američku stranu sumornu procjenu rata u Iranu u intervjuu za The Economist: „Iran je razumio važnost energetskog ratovanja i pretvorio sukob u globalni.“
Dok Sjedinjene Države i Iran vode pregovore o okončanju rata — čiji je ishod i dalje neizvjestan — Alex Younger dao je pesimističnu ocjenu situacije i toga tko izlazi kao stvarni pobjednik, prenosi Ynet.
„Iran ima prednost“, rekao je Younger novinaru The Economista Shashanku Joshiju
„Žao mi je što dolazim do tog zaključka. Veći dio karijere proveo sam baveći se nasiljem i brutalnošću Revolucionarne garde. Nisam pustio suzu zbog smrti Alija Hameneija, ali realnost je da su Sjedinjene Države podcijenile zadatak i prije otprilike dva tjedna izgubile inicijativu u korist Irana.“
„Iranski režim pokazao je veću otpornost nego što bi itko očekivao“, objasnio je
„Donijeli su neke dobre odluke još prošlog lipnja u vezi s disperzijom svojih vojnih kapaciteta. To im je dalo značajnu otpornost na snažnu zračnu kampanju. Pokrenuli su ono što se tehnički naziva ‘horizontalna eskalacija’, ispaljujući rakete na sve unutar dometa. Tada sam mislio da je to ludost, ali zapravo je to vrlo učinkovit način nametanja izravnih troškova Sjedinjenim Državama — i prilično je dobro funkcionirao.“
Dodao je da je „Iran razumio značaj energetskog ratovanja i zaprijetio zatvaranjem tjesnaca. Time je sukob pretvorio u globalni. Iranci su odigrali svoje karte prilično dobro, unatoč slaboj početnoj poziciji.“
Younger je također kritizirao retoriku predsjednika Donalda Trumpa i njezin utjecaj na rat.
„Trump je jasno dao do znanja da je Iran u egzistencijalnom ratu i da želi vidjeti tu zemlju stjeranu uza zid. Sjedinjene Države, s druge strane, vode rat po izboru.
Mislim da je to Iranu dalo veću izdržljivost nego Sjedinjenim Državama — a svakako i više nego njihovim partnerima. Smatram da im to daje dominantnu poziciju“, zaključio je.
