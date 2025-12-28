SDP: Više ne govorimo samo o glazbi, Thompson se svjesno bavi političkim djelovanjem

Nakon jutarnjeg okupljanja A-HSP-ovih prosvjednika ispred stana zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića te zapaljivih poruka i pozivanju na "redovne ili izvanredne izbore" koje je Marko Perković Thompson uputio s pozornice, reagirao je i SDP.
Iz te stranke poručuju da je riječ o opasnoj radikalizaciji javnog prostora, uz upozorenje da se povijesno kompromitirani simboli i govor mržnje ne mogu relativizirati niti koristiti u političke svrhe.
Podsjetimo, na koncertu za kojeg je prodano 18.600 ulaznica, Thompson se obratio obožavateljima uoči izvedbe pjesme "Bojna Čavoglave" u kojoj se izvodi ustaški pozdrav "Za dom spremni" kojem je izvorište vezano uz ustaške vlasti u NDH, a koristio ga je kao slogan i HOS u Domovinskom ratu. Pozvao je na rušenje Tomaševića i Možemo, koje je nazvao "ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista", na izborima koji, kako je rekao, "mogu biti i redovni i izvanredni".
Sada je stigao odgovor SDP-ovog predsjednika zagrebačke gradske skupštine Mateja Mišića kojeg prenosimo u cijelosti.
"Domovinski rat obranio je Hrvatsku i njezinu slobodu, a temelji države jasno su i nedvosmisleno definirani Ustavom Republike Hrvatske. Ne vidim tko se i s kim danas još uvijek treba “boriti” oko toga. Takve izjave relativiziraju stvarne vrijednosti Domovinskog rata i pretvaraju ga u politički alat.
Svjesno političko djelovanje
O “komunistima” u ozbiljnoj politici nitko ne govori već godinama. Taj rječnik se redovito oživljava onda kada ponestane stvarnih argumenata. Tada se pokušava izmisliti neka krajnost kako bi se vlastita pozicija mogla definirati u odnosu na nju. To se radi isključivo u situacijama kada se umjetno stvara problem, s jasnim ciljem manipulacije i produbljivanja društvenih podjela, umjesto rješavanja stvarnih pitanja koja muče građane.
Thompson nije rekao niti jednu riječ o krađi u zdravstvu, o državnom ispektoru u zatvoru, o malim mirovinama, femicidu, Bačićevim zakonima i slično.
Marko Perković Thompson već je ranije bio politički angažiran, uključujući i članstvo u HSP-u, i današnja retorika jasno pokazuje da se i dalje kreće u tom prostoru. To je njegovo pravo, ali onda je pošteno reći da više ne govorimo samo o glazbi, nego o svjesnom političkom djelovanju", napisao je SDP u svom priopćenju.
