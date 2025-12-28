SDP: Više ne govorimo samo o glazbi, Thompson se svjesno bavi političkim djelovanjem

Iz te stranke poručuju da je riječ o opasnoj radikalizaciji javnog prostora, uz upozorenje da se povijesno kompromitirani simboli i govor mržnje ne mogu relativizirati niti koristiti u političke svrhe.



Podsjetimo, na koncertu za kojeg je prodano 18.600 ulaznica, Thompson se obratio obožavateljima uoči izvedbe pjesme "Bojna Čavoglave" u kojoj se izvodi ustaški pozdrav "Za dom spremni" kojem je izvorište vezano uz ustaške vlasti u NDH, a koristio ga je kao slogan i HOS u Domovinskom ratu. Pozvao je na rušenje Tomaševića i Možemo, koje je nazvao "ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista", na izborima koji, kako je rekao, "mogu biti i redovni i izvanredni".