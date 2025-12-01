Ovaj grad bilježi rast prodaje nekretnina: "Počelo je kada su Zagrepčani otkrili ovo tržište"

"Ovdašnje tržište promijenili su klijenti iz Zagreba. Cijena najma stanova u Varaždinu gotovo je identična cijeni najma u Zagrebu, a cijene nekretnina nešto su niže pa su brojni Zagrepčani shvatili da bi mogli investirati u nekretninu u Varaždinu i da bi im povrat te investicije (od kasnijeg najma istih, nap.a.) bio dobar. Stoga su krenuli kupovati, što je utjecalo na tržište. Takav porast nije uobičajen za grad od 45 tisuća stanovnika", objašnjava.