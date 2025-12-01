NEUOBIČAJEN TREND
Ovaj grad bilježi rast prodaje nekretnina: "Počelo je kada su Zagrepčani otkrili ovo tržište"
Cijene nekretnina u Hrvatskoj u intenzivnom su zamahu. Nakon što su lani u prosjeku rasle 11,5 posto, u prvoj polovici ove godine rast je ubrzao na 15,9 posto. S druge strane, usporava rast novoizgrađenih stanova.
Rjeđe se piše o stanju na tržištima nekretnina u manjim sredinama i gradovima manjima od četiri najveća, naročito kontinentalnima. Jedan takav čini se posebno zanimljivim.
Riječ je o Varaždinu koji je, kako nam govori Gizela Mihaljević iz tamošnje agencije Dogma nekretnine, jedan od rijetkih koji bilježi porast prodaje nekretnina.
"Tržište nekretnina u Varaždinu bilježi rast prodaje od oko 30 posto, po čemu je jedini takav u Hrvatskoj", kaže.
Kvadrat stana i do 3.100 eura
Prema portalu Nekretnine.hr u listopadu je prosječna tražena cijena stambenih nekretnina u Varaždinu bila 2.313 eura po kvadratnom metru, što je povećanje od 7,48 posto u odnosu na studeni prošle godine kada je prosječna tražena cijena bila 2.152 eura. A prema portalu GoHome, gdje su objedinjeni oglasi s internetskih oglasnika i web stranica agencija za trgovanje nekretninama, prosječna tražena cijena stanova u Varaždinu je tristotinjak eura viša - 2.639 eura.
Kao i drugdje, garsonijera i manjih stanova, u Varaždinu jedva da ima u ponudi jer su najtraženiji i brzo se prodaju, dok je onima do 50 kvadrata prosječna cijena 2.810 eura. Prosječna cijena stanova do 80 kvadrata je 2.585 eura po kvadratu, a onih najvećih, do 120 kvadrata, 2.629 eura.
Gizela Mihaljević iz agencije Dogma kaže, pak, da se cijene stanova u Varaždinu kreću od 2.500 do 3.100 eura po kvadratu, dok su stanovi u novogradnji od 2.800 do 3.100 eura.
Cijene starih i novih stanova gotovo jednake
Napominje kako su cijene u starogradnji praktički izjednačene s onima u novogradnji. To je, kaže, zbog manjka novoizgrađenih stanova.
"Koliko znam, neki rijetki su u pripremi, neki su u tijeku, ali novogradnje je vrlo malo. Ako me pitate ima li u Varaždinu izgrađenih zgrada koja čekaju uporabnu dozvolu, rekla bih da postoji samo jedna. Po tome se može zaključiti koliko ima stanova u novogradnji. Zbog toga je cijena starogradnje i novogradnje gotovo izjednačena."
Mihaljević iznosi i razlog porasta prodaje nekretnina u Varaždinu i okolici, neuobičajenog za trenutne tržišne prilike u Hrvatskoj.
"Ovdašnje tržište promijenili su klijenti iz Zagreba. Cijena najma stanova u Varaždinu gotovo je identična cijeni najma u Zagrebu, a cijene nekretnina nešto su niže pa su brojni Zagrepčani shvatili da bi mogli investirati u nekretninu u Varaždinu i da bi im povrat te investicije (od kasnijeg najma istih, nap.a.) bio dobar. Stoga su krenuli kupovati, što je utjecalo na tržište. Takav porast nije uobičajen za grad od 45 tisuća stanovnika", objašnjava.
"Preokret se dogodio u vrijeme covida"
To se, dodaje, ne odnosi se samo na stanove u Varaždinu, nego i na kuće za odmor u okolici grada, a trend je krenuo još u vrijeme covida.
"Nakon što su gradovi bili 'zatvoreni' mnogi su počeli tražiti alternativu u prirodi, izvan grada, kupujući kuće za odmor pa su 'snimili' Varaždin i varaždinski kraj. To je bio svojevrsni trenutak preokreta na ovdašnjem tržištu nekretnina. Osim stanova, izuzetno su tražene vikendice u okolici jer je poraslo i tržište kontinentalnog turizma u ovom kraju. Čak bih rekla da se obiteljske kuće i kuće za odmor na ovom području prodaju više nego stanovi", ističe Mihaljević.
A u samom Varaždinu, kaže, veliku potražnju ne prati gradnja novih stanova koju su usporile visoke cijene građevinskog materijala i nedostatak radne snage.
