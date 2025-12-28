a-hsp u "kućnim posjetama"
Dalija Orešković: Krenuli su na Zagreb i Hrvatsku, vrijeme je da im pokažemo da mi sa svog nećemo otići
Nakon Thompsonovog koncerta na kojem je pozvao na "redovne ili izvanredne" izbore s ciljem promjene zagrebačke vlasti na čelu s Možemo i Tomislavom Tomaševićem, oglasila se Dalija Orešković.
A-HSP pred stanovima političkih protivnika
Kao i zagrebačkom gradonačelniku, zastupnici Orešković su se prije nekoliko tjedana pred stanom okupili pripadnici A-HSP-a. Uz puštanje domoljubnih i nacionalističkih pjesama na zvučnik, predstavnici AHSP-a kritizirali su je zbog njezinog političkog djelovanja i poručili joj da treba naučiti kako se brani svoj dom i domovina.
Dalija Orešković izašla je pred njih pozvavši ih da počnu prosvjedovati zbog socijalne nepravde i lošeg životnog standarda u zemlji. Prosvjed je održan uz policijsko osiguranje.
"Vjerujem da će ministar policije Davor Božinović reći da je sva sreća da je ovaj prosvjed protekao mirno. Mislim, karikirano to kažem. Sama činjenica da su u državi u kojoj je u proteklih 35 godina bilo toliko puno korupcije, koja je izorana korupcijom, koja je uništena korupcijom - netko došao na ideju da prosvjeduje ispred stana od 50 kvadrata u kojem živi jedna žena", dovoljno govori o tome da tim ljudima "kockice" u glavi nisu dobro posložene, izjavila je Orešković.
Obratila se i ovom prilikom kada su dan nakon Thompsonovog koncerta ispred stana zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića došli pripadnici i simpatizeri iste stranke puštajući pjesme MPT-a i prosvjedujući protiv uvjeta koji je stavio pred pjevačev menadžement, a kojim je gradsla vlast zahtijevala da na koncertu u Areni 27. prosinca ne koristi ustaški poklič "Za dom spremni" koji je dio pjesme Čavoglave.
Tomašević je time uvjetovao korištenje prostora Arene za drugi koncert dan kasnije, 28. prosinca.
"NDH smo rekli NE 90-ih, vrijeme da im NE kažemo još jednom"
Objavu Dalije Orešković prenosimo u cijelosti.
Ako su Plenković, a s njime i državna vlast anemični u obrani Ustava, ne smijemo biti i mi!
Ne smijemo ostati samo nijemi promatrači.
Ustaški "za dom spremni", i HOS koji ga je uveo u ponovnu uporabu na početku Domovinskog rata, imali su svoje želje i ambicije da stvaranje slobodne i neovisne Republike Hrvatske vežu uz nasljeđe fašističke NDH. Mi, domicilni Hrvati, u pretežitom broju, tome smo i početkom 90-ih, kao i u razdoblju od 1941. do 1945. rekli odlučno i zajedničko NE.
Vrijeme je da im NE kažemo još jednom.
Vrijeme je da s naših ulica, ali i sa koncertnih arena i stadiona potjeramo one koji uzvikivanjem ustaškog "za dom spremni" ruše ustavne temelje naše države, umjesto da takvima dopuštamo da tjeraju glazbenike romske, srpske ili bilo koje druge nacionalnosti koji ni na koji način ne vrijeđaju ono što smo u Ustavu odredili da ćemo kao država, kao nacija, kao politička zajednica biti.
"Auf wiedersehen je Plenkoviće poruka"
Vrijeme je da zajedništvo gradimo u civiliziranom odnosu jednih prema drugima, jer jao nama svima ako dopustimo da nam ovakvi, u glavi ubogi, neobrazovani i po manirima primitivni počnu određivati standard i norme ponašanja.
Nisu ovo prosvjedi opskurnog Dražena Keleminca i nisu ovo njegove riječi.
Auf wiedersehen je poruka koju je Pleković uputio u Hrvatskom saboru onima koji ga prozivaju zbog njegovih zlodjela. Auf wiedersehen danas poručuju i proustaše.
Vrijeme je da im pokažemo da mi sa svoga nećemo otići.
Za razliku od Plenkovića i ostale bulumente koja ga održava na vlasti, ili ga na vlast pokušava ponovno dovesti (a ako ne njega, onda nekoga još goreg), mi od ustavnih i civilizacijskih postavki naše Hrvatske nećemo pobjeći. Za razliku od njih, mi nismo dezerteri, sada kada Hrvatsku od proustaštva treba ponovno obraniti.
Krenuli su na Zagreb i na Hrvatsku, neće im proći", napisala je Orešković.
