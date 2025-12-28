u mar-a-lagu
FOTO, VIDEO / Završio razgovor na Floridi, Trump: Zvuči malo čudno, ali... Rusija želi da Ukrajina uspije
Dan nakon masovnog ruskog napada na Ukrajinu i glavni grad Kijev ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u Mar-a-Lago na Floridi na pregovore s američkim kolegom Donaldom Trumpom kako bi dogovorili plan za okončanje rata u Ukrajini.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i Donald Trump tijekom sastanka na Floridi održat će telefonski razgovor s europskim čelnicima, izjavio je glasnogovornik ukrajinskog predsjednika, a prenosi Reuters.
Thank you, Keir, for the constant coordination! I started my morning in Florida today with a detailed phone call with UK Prime Minister @Keir_Starmer.
We discussed preparations for the meeting with President Trump, as well as all our contacts with European partners.
Zelenski stigao u Miami
Sastanak je pomaknut dva sata ranije, na 19 sati po našem vremenu, a na njemu bi se mogao finalizirati američki plan od 20 točaka, za koji su američki dužnosnici prije rekli da je postignut dogovor oko 90 posto sporazuma.
❗️🇺🇦Volodymyr Zelenskyy has already arrived in 🇺🇸Miami. pic.twitter.com/R4peREKHbk— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) December 28, 2025
Zelenski je najavio da će tijekom sastanka u Trumpovoj rezidenciji na Floridi razgovarati o sudbini istočne ukrajinske regije Donbas, koja je u središtu sukoba, kao i o budućnosti nuklearne elektrane Zaporižja, među ostalim temama.
"Rusija želi da Ukrajina uspije"
U prilično zbunjujućoj izjavi, Trump je rekao kako "Rusija želi da Ukrajina uspije". Pojasnio je to na slijedeći način:
"Zvuči pomalo čudno, ali Putin je bio vrlo velikodušan u svojim osjećajima prema Ukrajini i njenom uspjehu, uključujući opskrbu energijom, strujom i drugim stvarima po vrlo niskim cijenama."
Trump: Russia wants to see Ukraine succeed. Putin was very generous in his feeling toward Ukraine, succeeding, including supplying energy, electricity and other things at very low prices. pic.twitter.com/3f7C2fvxS3— Acyn (@Acyn) December 28, 2025
Zelenski: "Dobrodošao je u Ukrajinu"
Upitan bi li razmotrio odlazak u Ukrajinu ako uspiju postići sporazum o okončanju rata, Trump kaže kako "ne očekuje to":
"Željeli bismo postići dogovor, a ne nužno ići tamo. Ponudio sam se da odem i govorim u njihovom parlamentu. Ako bi to pomoglo, ne znam hoće li to pomoći.
Zelenski se zatim umiješao i rekao mu da bi bio dobrodošao u Ukrajinu ako želi doći.
"Nisam siguran bi li to bilo stvarno potrebno, ali ako bi to pomoglo spasiti 25 000 života mjesečno ili što god to bilo, svakako bih bio spreman to učiniti", odgovara Trump.
Trump o "zauzetoj" zemlji
Trumpu su novinari postavili pitanje o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu.
"Mislim da radimo jako dobro. Mogli bismo biti vrlo blizu ili jedno ili dva vrlo pipljiva pitanja, vrlo teška pitanja. Ali mislim da radimo jako dobro.
"Danas smo postigli veliki napredak, ali zapravo smo ga postigli tijekom proteklog mjeseca. Ovo nije dogovor koji se može postići u jednom danu. Ima vrlo kompliciranih stvari."
Na pitanje koja pipljiva pitanja ostaju neriješena, Trump odgovara: "Mislim da je dio zemlje o kojoj govorite zauzet. Dio te zemlje je možda na raspolaganju za otimanje, ali bi mogao biti zauzet u sljedećem razdoblju od nekoliko mjeseci, i bolje je da postignete dogovor."
Trump: Some of that land has been taken. Some of that land is maybe up for grabs, but it may be taken over the next period of a number of months. And are you better off making a deal… pic.twitter.com/cdqcbEjBt6— Acyn (@Acyn) December 28, 2025
Donbas kao crvena linija
Podsjećamo, Rusija želi preuzeti kontrolu nad istočnom ukrajinskom regijom Donbas kao uvjet za završetak rata, unatoč tome što ne kontrolira cijelo područje. Ukrajina je odricanje tog dijela okupiranog teritorija ranije istaknula kao svoju crvenu liniju. SAD je ranije predložio stvaranje "slobodne ekonomske zone" u dijelovima Donbasa iz koje bi se Ukrajina povukla prema mirovnim pregovorima s Rusijom.
"Pokrili smo, neki bi rekli, 95 posto"
Donald Trump započinje nabrajanjem europskih čelnika s kojima su on i Volodimir Zelenski razgovarali prije nekoliko trenutaka.
Među njima su čelnici Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Italije, Njemačke, Finske, Poljske i Norveške, te čelnici Europske unije.
„Pokrili smo, neki bi rekli, 95%, ne znam koji postotak, ali postigli smo velik napredak u okončanju tog rata.“
Obraćanje Zelenskog i Trumpa
Zelenski i Trump uskoro se zajedno obraćaju novinarima.
🚨Meanwhile, journalists at Mar-a-Lago are getting ready for a joint press conference with Presidents Zelenskyy and Trump. The separate follow-up conversation with the media via WhatsApp has not been canceled either and is expected to take place after the presidents’ joint… pic.twitter.com/iRLvANN8Cy— Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) December 28, 2025
Sastanak je trajao nešto više od tri sata.
Trump i Zelenski završili razgovor s čelnicima EU
Razgovor između ukrajinskog i američkog predsjednika te čelnika država Europske unije sada je završen, priopćilo je ukrajinsko predsjedništvo, a prenosi CNN.
Zelenski i Trump razgovarali su s čelnicima EU u telefonskom pozivu dok su se dvojica predsjednika sastala na Floridi kako bi razgovarali o najnovijem mirovnom prijedlogu za Ukrajinu o kojem više možete pročitati OVDJE.
Ruski napad na Slavjansk: Jedna osoba poginula uoči sastanka
Jedan je muškarac poginuo, a tri su osobe ozlijeđene u ruskom zračnom napadu na istok Ukrajine, koji se dogodio samo nekoliko sati prije nego što je Donald Trump na Floridi ugostio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
Lokalni dužnosnici iz grada Slavjanska izvijestili su da su tri ruske vođene zračne bombe tijekom noći na nedjelju pogodile obiteljske kuće.
Što je u planu koji se danas razmatra?
Plan predviđa sigurnosna jamstva nalik članku 5. NATO-a, zadržavanje ukrajinske vojske na sadašnjoj razini, zamrzavanje borbi na trenutačnim linijama u Donjeckoj oblasti te uspostavu demilitarizirane tampon-zone pod međunarodnim nadzorom.
Prijedlog uključuje i 800 milijardi dolara pomoći za obnovu Ukrajine, intenziviranje trgovinskih pregovora sa SAD-om te podjelu kontrole nad nuklearnom elektranom Zaporižja sa Sjedinjenim Državama.
Zaporizhia Front. ❗️Soldiers of the "East" group of the 60th motorized infantry brigade of the 50th infantry motorized brigade in the center of Gulyaypole, thereby confirming the liberation of the city. pic.twitter.com/4CAHtonEg4— The world is patriots.🇺🇸🇷🇺 (@bertalanzoli) December 28, 2025
Više ovdje.
Trump kaže da mirovni plan uključuje 'ekonomske koristi za Ukrajinu'
Američki predsjednik govorio je nakon što je u svom domu u Mar-a-Lagu poželio dobrodošlicu Volodimiru Zelenskom.
"Postoje velike ekonomske koristi za Ukrajinu i zato što, znate, ima puno toga za obnoviti", rekao je.
Trump tells the press as he meets with Zelenskyy, "I think you could sit outside and have some food. Would you like to have food or do you consider that a bribe, and therefore you cannot write honestly? ... Margo, take them outside and tell the chef to serve them good lunch." pic.twitter.com/DsTsIg2Ata— Aaron Rupar (@atrupar) December 28, 2025
"Ima puno bogatstva i imaju veliko bogatstvo, potencijalno veliko bogatstvo. Postoji velika ekonomska korist za Ukrajinu."
"Kijev mora donijeti odluku o Donbasu bez odgode"
Ušakov je rekao da su se oba čelnika složila da bi privremeni prekid vatre koji su predložili EU i Ukrajina umjesto toga produžio sukob.
Dodao je da Kijev mora donijeti „hrabru, odgovornu političku odluku“ u vezi s regijom Donbasa. „S obzirom na situaciju na frontu, Kijev mora donijeti tu odluku bez odgode“, rekao je Ušakov.
