FOTO, VIDEO / Završio razgovor na Floridi, Trump: Zvuči malo čudno, ali... Rusija želi da Ukrajina uspije

N1 Info
28. pro. 2025. 17:02
23:21
Jonathan Ernst / REUTERS

Dan nakon masovnog ruskog napada na Ukrajinu i glavni grad Kijev ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u Mar-a-Lago na Floridi na pregovore s američkim kolegom Donaldom Trumpom kako bi dogovorili plan za okončanje rata u Ukrajini.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i Donald Trump tijekom sastanka na Floridi održat će telefonski razgovor s europskim čelnicima, izjavio je glasnogovornik ukrajinskog predsjednika, a prenosi Reuters.

Zelenski stigao u Miami

Sastanak je pomaknut dva sata ranije, na 19 sati po našem vremenu, a na njemu bi se mogao finalizirati američki plan od 20 točaka, za koji su američki dužnosnici prije rekli da je postignut dogovor oko 90 posto sporazuma.

Zelenski je najavio da će tijekom sastanka u Trumpovoj rezidenciji na Floridi razgovarati o sudbini istočne ukrajinske regije Donbas, koja je u središtu sukoba, kao i o budućnosti nuklearne elektrane Zaporižja, među ostalim temama.



Uskoro više...

18 Objava

23:21

prije 8 min.

"Rusija želi da Ukrajina uspije"

U prilično zbunjujućoj izjavi, Trump je rekao kako "Rusija želi da Ukrajina uspije". Pojasnio je to na slijedeći način:

"Zvuči pomalo čudno, ali Putin je bio vrlo velikodušan u svojim osjećajima prema Ukrajini i njenom uspjehu, uključujući opskrbu energijom, strujom i drugim stvarima po vrlo niskim cijenama."

23:16

prije 13 min.

Zelenski: "Dobrodošao je u Ukrajinu"

Upitan bi li razmotrio odlazak u Ukrajinu ako uspiju postići sporazum o okončanju rata, Trump kaže kako "ne očekuje to":

"Željeli bismo postići dogovor, a ne nužno ići tamo. Ponudio sam se da odem i govorim u njihovom parlamentu. Ako bi to pomoglo, ne znam hoće li to pomoći.

Zelenski se zatim umiješao i rekao mu da bi bio dobrodošao u Ukrajinu ako želi doći.

"Nisam siguran bi li to bilo stvarno potrebno, ali ako bi to pomoglo spasiti 25 000 života mjesečno ili što god to bilo, svakako bih bio spreman to učiniti", odgovara Trump.

23:01

prije 29 min.

Trump o "zauzetoj" zemlji

Trumpu su novinari postavili pitanje o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu.

"Mislim da radimo jako dobro. Mogli bismo biti vrlo blizu ili jedno ili dva vrlo pipljiva pitanja, vrlo teška pitanja. Ali mislim da radimo jako dobro.

"Danas smo postigli veliki napredak, ali zapravo smo ga postigli tijekom proteklog mjeseca. Ovo nije dogovor koji se može postići u jednom danu. Ima vrlo kompliciranih stvari."

Na pitanje koja pipljiva pitanja ostaju neriješena, Trump odgovara: "Mislim da je dio zemlje o kojoj govorite zauzet. Dio te zemlje je možda na raspolaganju za otimanje, ali bi mogao biti zauzet u sljedećem razdoblju od nekoliko mjeseci, i bolje je da postignete dogovor."

Donbas kao crvena linija

Podsjećamo, Rusija želi preuzeti kontrolu nad istočnom ukrajinskom regijom Donbas kao uvjet za završetak rata, unatoč tome što ne kontrolira cijelo područje. Ukrajina je odricanje tog dijela okupiranog teritorija ranije istaknula kao svoju crvenu liniju. SAD je ranije predložio stvaranje "slobodne ekonomske zone" u dijelovima Donbasa iz koje bi se Ukrajina povukla prema mirovnim pregovorima s Rusijom.

22:55

prije 34 min.

"Pokrili smo, neki bi rekli, 95 posto"

Donald Trump započinje nabrajanjem europskih čelnika s kojima su on i Volodimir Zelenski razgovarali prije nekoliko trenutaka.

Među njima su čelnici Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Italije, Njemačke, Finske, Poljske i Norveške, te čelnici Europske unije.

„Pokrili smo, neki bi rekli, 95%, ne znam koji postotak, ali postigli smo velik napredak u okončanju tog rata.“

22:53

prije 36 min.

Obraćanje Zelenskog i Trumpa

Zelenski i Trump uskoro se zajedno obraćaju novinarima.

Sastanak je trajao nešto više od tri sata.

22:51

prije 38 min.

Trump i Zelenski završili razgovor s čelnicima EU

Razgovor između ukrajinskog i američkog predsjednika te čelnika država Europske unije sada je završen, priopćilo je ukrajinsko predsjedništvo, a prenosi CNN.

Zelenski i Trump razgovarali su s čelnicima EU u telefonskom pozivu dok su se dvojica predsjednika sastala na Floridi kako bi razgovarali o najnovijem mirovnom prijedlogu za Ukrajinu o kojem više možete pročitati OVDJE.

22:42

prije 48 min.

Ruski napad na Slavjansk: Jedna osoba poginula uoči sastanka

Jedan je muškarac poginuo, a tri su osobe ozlijeđene u ruskom zračnom napadu na istok Ukrajine, koji se dogodio samo nekoliko sati prije nego što je Donald Trump na Floridi ugostio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. 

Lokalni dužnosnici iz grada Slavjanska izvijestili su da su tri ruske vođene zračne bombe tijekom noći na nedjelju pogodile obiteljske kuće.

22:09

prije 1h

Što je u planu koji se danas razmatra?

Plan predviđa sigurnosna jamstva nalik članku 5. NATO-a, zadržavanje ukrajinske vojske na sadašnjoj razini, zamrzavanje borbi na trenutačnim linijama u Donjeckoj oblasti te uspostavu demilitarizirane tampon-zone pod međunarodnim nadzorom.

Prijedlog uključuje i 800 milijardi dolara pomoći za obnovu Ukrajine, intenziviranje trgovinskih pregovora sa SAD-om te podjelu kontrole nad nuklearnom elektranom Zaporižja sa Sjedinjenim Državama.

Više ovdje.

21:52

prije 1h

Trump kaže da mirovni plan uključuje 'ekonomske koristi za Ukrajinu'

Američki predsjednik govorio je nakon što je u svom domu u Mar-a-Lagu poželio dobrodošlicu Volodimiru Zelenskom.

"Postoje velike ekonomske koristi za Ukrajinu i zato što, znate, ima puno toga za obnoviti", rekao je.

"Ima puno bogatstva i imaju veliko bogatstvo, potencijalno veliko bogatstvo. Postoji velika ekonomska korist za Ukrajinu."

20:21

prije 3h

"Kijev mora donijeti odluku o Donbasu bez odgode"

Ušakov je rekao da su se oba čelnika složila da bi privremeni prekid vatre koji su predložili EU i Ukrajina umjesto toga produžio sukob.

Dodao je da Kijev mora donijeti „hrabru, odgovornu političku odluku“ u vezi s regijom Donbasa. „S obzirom na situaciju na frontu, Kijev mora donijeti tu odluku bez odgode“, rekao je Ušakov.

