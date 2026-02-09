Continental film pred stečajem zbog 21.500 eura duga

Sudskim oglasom pozvani su i zastupnici Continental filma da u roku od 15 dana sudu predaju popis imovine i obaveza tvrtke, a ne odazovu li se vjerovnici i zastupnici u zakonskim predviđenim rokovima, sud će smatrati da je taj dužnik nesposoban za plaćanje i donijet će odluku o istovremenom otvaranju i zaključenju skraćenog stečaja.