Nepravomoćna odluka: Sud naredio Piletiću - isplatite inkluzivni dodatak nasljednicima preminulih

Supruga se tada tužbom obratila sudu. U tužbi je upozorila na logičke i pravne pogreške u zaključcima Ministarstva, a posebno na dosadašnju sudsku praksu i Zaključak koji je Visoki upravni sud donio još 2011. godine. Tim je Zaključkom utvrđeno da se, "ako u tijeku postupka stranka umre, postupak može nastaviti, iako se radi o osobnom pravu, kad zahtjev sadrži neostvareno imovinsko potraživanje". Kao neka osobna prava izrijekom su navedeni mirovina, doplatak za njegu i pomoć te osobna invalidnina - pravo koje je naslijedio inkluzivni dodatak. Iako postupak zahtijeva vještačenje, smrt osobe nije prepreka za provođenje postupka, kao što su to neki iz sustava tvrdili, jer se gotovo sva vještačenja, sukladno Zakonu, provode na temelju medicinske i druge dokumentacije, a ne izravnim uvidom.