komentar nataše božić
Krađa inkluzivnog dodatka: Epohalna sramota Plenkovića i Piletića
Država nije imala pravo ukrasti zaostatke inkluzivnog dodatka obiteljima ljudi koji su umrli čekajući ga zbog sporosti koga? Države!
Još jedna presuda, nakon one Ustavnog suda, vraća vjeru malom čovjeku u pravnu državu. Upravni sud u Zagrebu presudio je u oglednom postupku da se postupci osoba koje su umrli prije nego li je država odlučila o njihovom zahtjevu za inkluzivni dodatak - moraju nastaviti. A u slučaju da rješenje za te osobe bude pozitivno - morat će obiteljima isplatiti zaostatke.
Država gora od kamatara
Problem je nastao jer je država umjesto zakonskih 15 dana o zahtjevima za inkluzivni dodatak odlučivala u prosjeku dulje od pola godine, a neki rješenje čekaju i dulje od godinu dana. Računa se da je za 15-ak tisuća ljudi smrt bila brža od države, a da se država za ucivljene obitelji koje su skrbila za svoje članove čekajući pomoć države - pokazala gorom od kamatara. Novac koji je de-facto posudila od preminule osobe s invaliditetom - država ne samo da nije vratila s kamatama, nego ga se odlučila napraviti luda, slegnuti ramenima i reći: sad više nemam kome vratiti novac. Strašno. Epohalna sramota! I epohalni iskorak Upravnog suda koji je ponovo dao za pravo Davidu, u borbi s Golijatom.
Za resornog ministra Marina Piletića već je prosinačka odluka Ustavnog suda - kojom su srušene ključne diskriminatorne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji, još jednog njegovog "epohalnog iskoraka" trebala biti znak za odlazak iz ministarske fotelje. No, i on i premijer Andrej Plenković oglušili su se na zviždaljku sudaca Ustavnog suda. Ovaj put, naprave li se gluhi i na zvižduk sudaca koji sviraju kraj - jasno će biti da im ne pada na pamet poštivati pravila koja su za osobe sa invaliditetom sami skrojili.
Mlada slavonska nada HDZ-a - najslabija karika
Iako je izgledna žrtva ovih strahovitih propusta ministar Marin Piletić, puno veću odgovornost snosi premijer Andrej Plenković. Kada je u travnju 2022.godine predstavio svoja tri nova ministra - Piletića, Davora Filipovića i Anju Šimpragu, svi su se uhvatili sprdanja sa ministrom Filipovićem - "semafor ministrom"- kako su ga zvali. No, tada sam već upozorila da je HDZ-ova slavonska mlada nada Piletić najslabija karika u tom trojcu. Ne zato što bi bio glup ili što bi mu manjkalo dobre volje i dobrih namjera, nego zato što je Plenović mladome čovjeku bez ikakvih ozbiljnih kvalifikacija i prethodnog iskustva uvalio najteži resor.
Najteži - jer financijski čini više od pola proračuna, i najteži jer podrazumijeva skrb za najranjiviju populaciju: djecu s teškoćama, osobe s invaliditetom, siromašne, stare. I dodatno, cijeli sektor rada, sindikata, kolektivnih pregovora. To je resor u kojem bi se ozbiljno namučio i oznojio i prekaljeni Branko Bačić, a Plenković ga je prebacio Piletiću za kojega u ovom slučaju vrijedi ona "nomen est omen".
Traži se - politički i ljudski teškaš
Neodgovorno je od Piletića bilo prihvatiti ministarsku poziciju u tako teškom resoru u kojem nikakvih prethodnih iskustava nije imao, još je neodgovornije od premijera bilo ponuditi mu takvo mjesto. Obojica su se ponašala neodgovorno prema najranjivijima u ovom društvu, što je za tisuće onih kojima je najteže - značilo godine dodatne patnje, hladnoće birokracije i nerazumijevanja. Piletiću treba priznati da se, za razliku od mnogih svojih još gorih prethodnika, barem uhvatio posla donošenja Zakona o inkluzivnom dodatku i osobnoj asistenciji. No taj posao, to se mora reći, nije odradio dobro.
Sada je nakon više odgojnih pljuski hrvatskih sudova, vrijeme da se u Vladi osvijeste. U najteži resor, treba poslati političkog i ljudskog teškaša - i konačno pokazati pravu a ne predizbornu politčku volju da budemo civilizirana država koja najslabijima od nas garantira skrb i dostojanstvo.
