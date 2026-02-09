Krađa inkluzivnog dodatka: Epohalna sramota Plenkovića i Piletića

Problem je nastao jer je država umjesto zakonskih 15 dana o zahtjevima za inkluzivni dodatak odlučivala u prosjeku dulje od pola godine, a neki rješenje čekaju i dulje od godinu dana. Računa se da je za 15-ak tisuća ljudi smrt bila brža od države, a da se država za ucivljene obitelji koje su skrbila za svoje članove čekajući pomoć države - pokazala gorom od kamatara. Novac koji je de-facto posudila od preminule osobe s invaliditetom - država ne samo da nije vratila s kamatama, nego ga se odlučila napraviti luda, slegnuti ramenima i reći: sad više nemam kome vratiti novac. Strašno. Epohalna sramota! I epohalni iskorak Upravnog suda koji je ponovo dao za pravo Davidu, u borbi s Golijatom.