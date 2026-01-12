Oglas

više nego lani

Dalmatinski svećenik objavio koliko je prikupljeno od blagoslova obitelji

N1 Info
12. sij. 2026. 19:49
Dusko Jaramaz/PIXSELL

Vodički župnik don Franjo Glasnović objavio je rezultate ovogodišnjeg božićnog blagoslova obitelji i kuća na području župe Vodica. U 14 dana blagoslovljeno nešto više od 1750 obitelji.

"Bogu hvala na svemu što nam je dao i darovao. I ove godine smo imali dobro vrijeme, uz jedan dan kiše te smo sve stigli i uredno imali blagoslov. U blagoslovu je blagoslovljeno i 30 novih obitelji“, naveo je don Franjo u objavi.

Prema njegovim riječima, najveća ulica po broju obitelji bila je Zatonska, s više od 210 obitelji i oko 800 stanovnika. Kako je naveo, blagoslov je protekao u povoljnim vremenskim uvjetima, uz tek jedan kišni dan, što je omogućilo da se sve planirano obavi na vrijeme. Posebno je istaknuo kako je ove godine blagoslovljeno i 30 novih obitelji.

U blagoslovu su, uz župnika, sudjelovali još šestorica svećenika i jedan đakon: don Ivica B., don Božo Š., don Ivan P., don Mario K., don Šime P., don Tuna J. i đakon don Robert Maretić. U pratnji je sudjelovalo 18 pratitelja – ministranata i mladih.

"Zahvaljujemo svećenicima, ministrantima, mladima koji su sudjelovali u blagoslovu i pomogli. Zahvaljujemo svima koji su otvorili vrata svojih obitelji i domova za blagoslov. Zahvala i onima koji su priredili ručak ili večeru za svećenika i pratnju u vrijeme blagoslova.

Radi odgovornosti i transparentnosti prema zajednici objavljujemo: od priloga vjernika je prikupljeno: 45.190.00 € eura. ( 7000 eura više nego prošle godine)
Prilozi vjernika idu, sukladno financijskom sustavu Katoličke Crkve u RH koji je na snazi od 2000 godine, u župnu blagajnu za potrebe župe, pastorala, održavanje zgrada i uzdržavanje službenika i nagrade suradnicima koji pomažu u župi", stoji u objavi.

Dodao je i kako je vrijeme blagoslova bilo ispunjeno različitim trenucima: "U blagoslovu je bilo lijepih, radosnih i smiješnih trenutaka, kao i onih kada je trebalo tiješiti, hrabriti i snažiti i poticati na nadu i vjeru.“

