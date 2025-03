Novotny: Hrvatska mora slijediti primjer Austrije

Podijeli :

N1

Ekonomski analitičar Damir Novotny govorio je u Novom danu kod Tihomira Ladišića o tome prijeti li hrvatskim građanima novi val inflacije.

Novotny kaže da je moguć rast cijena. “Vidjeli smo to i u prošlosti. Ovaj tip trgovinske politike nas podsjeća na ona vremena kad se zatvaralo, kad nije bilo protoka između roba, kapitala i ljudi. Početak 20. stoljeća je intenzivirao globalizaciju koja je držala cijene vrlo nisko. Mi smo zaboravili na fenomen inflacije, on se probudio nakon covida-19, kad su ekonomske aktivnosti bile suspendirane i potrošači su gladni potrošnje krenuli u kupovinu, a nije bilo dovoljno robe”, pojašnjava.

O visokim cijenama piše i NY Times, usporedili Plenkovića s Dioklecijanom: “Već smo vidjeli kako to završava”

“Sad vidimo da je taj inflacijski val posljedica strukturnih problema u razvijenim državama u EU-u i SAD-u. Američki su potrošači skloniji potrošnji domaćih proizvoda, a europski su potrošači skloni proizvodima iz Azije, jeftinijim proizvodima”, kaže.

“Američki potrošači mogu bez kineskih proizvoda jer ih znaju sami proizvesti, a Europa teško da može bez azijskih proizvoda jer ih ne zna sama proizvesti. Proces globalizacije se ne može zaustaviti, on će se sigurno nastaviti”, kaže Damir Novotny. On smatra i da će se nestabilnosti nastaviti zbog promjena koje dolaze iz SAD-a. Jedan scenarij je, navodi, da je to bura u čaši vode, a drugi je da će se zaista dogoditi velike promjene. “Može li SAD bez francuskog vina? Može. Može li Europa bez američkog viskija? Naravno da može. Je li potražnja za tim proizvodima cjenovno elastična? Nije. Kakva god da je cijena tih proizvoda, prodaja neće padati. Ne pada potražnja za luksuznim proizvodima jer je velika količina novca na tržištu. Dogodit će se inflacija, ali neće doći do pada potražnje zbog tih visokih carina”, govori.

“Europa mora napustiti proizvodnju jeftinih proizvoda i okrenuti se proizvodnji skupih proizvoda. I u Hrvatskoj, mi ne možemo proizvoditi jeftino jer su troškovi jednostavno previsoki”, pojašnjava Novotny.

Organska poljoprivreda

Govoreći o poljoprivredi, Novotny kaže da Europa voli organske proizvode.

Navodi primjer Austrije gdje je već oko 40 posto proizvoda s oznakom ‘bio’. “Hrvatska nema dovoljno svoje proizvodnje i mora slijediti primjer Austrije. Hrvatski farmeri kupuju velike američke traktore, ali mi imamo male površine i tu se mora proizvoditi kvalitetne proizvode. Mi ne proizvodimo dovoljno hrane, ne uvozimo poljoprivredne proizvode iz SAD-a zbog tih GMO ograničenja, ali uvozimo sjeme. Bez američkih sjemena će biti teško podići razinu poljoprivredne proizvodnje”, kaže.

Cijene kave

Na pitanje o cijeni kave, Novotny kaže kako kod nas kava nije običan proizvod.

“To je paket i u tom paketu potrošači neće smanjiti potrošnju jer će ona biti nešto skuplja. Cijene kave su se u 10-ak godina podigle deseterostruko. Zbog klimatskih promjena, manjka ponude… Međutim, vidimo da su visoke cijene utjecale na pad potražnje, tržišta reagiraju. Nijemci će smanjiti potrošnju kave, ali Hrvati neće. Mi volimo i skupe automobile i skupu odjeću, što nije slučaj u Češkoj, npr. Da će se hrvatski potrošači odreći kave, u to ne mogu vjerovati”, siguran je Novotny.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok