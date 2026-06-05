Merz: Srbija mora birati između Europe, Rusije i Kine

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen naglasila je nakon samita da Srbija ima vrlo jasna pravila za otvaranje novog, trećeg seta pregovaračkih poglavlja. Prema njezinim riječima, to su reforme u područjima vladavine prava, slobode medija i izbornog zakonodavstva, a to mora biti usklađeno i sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU.