Direktorica MMF-a: Hrvatska raste po stopama među najvišima u Europi

„Značaj Europske unije za zemlje članice i zemlje koje to žele biti veliki je izvor snage. U proteklom desetljeću razvitak jedinstvenog tržišta je posustao, no ukazujemo na veliku mogućnost rasta u EU samo dovršetkom tog projekta jedinstvenog tržišta. Zemlje srednje, istočne i jugoistočne Europe mogu biti vrlo glasni zagovaratelji proširenja tog projekta. To bi bilo odlično za Europu i za svijet“, poručila je Georgieva.