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vatrogasci na terenu

VIDEO / Velik požar kod Mostara: Vatrena stihija prijeti blokadom magistralne ceste

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N1 BiH
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15. lip. 2026. 13:08
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N1 BiH

Velik požar izbio je na području Mostara, točnije na Buni, preko puta Namexa u smjeru Neretve, a još uvijek nije stavljen pod kontrolu niti je utvrđen njegov uzrok.

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Lokalni mediji pišu kako im je iz Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar potvrđeno da su ekipe na terenu te da rade na gašenju požara.

Za sada nije poznato što je izazvalo požar niti kolika je površina zahvaćena vatrom, no na fotografijama s terena vidljivo je da vatrena stihija prijeti blokadom magistralne ceste Mostar – Sarajevo, dok je cijelo područje prekriveno gustim dimom.

Više informacija o uzroku požara bit će poznato nakon završetka vatrogasne intervencije.

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mostar požar

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