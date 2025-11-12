Divljaju i cijene stanova u Njemačkoj: Ovi gradovi imaju najveći rast

Pixabay/ilustracija

Cijene stanova i kuća u Njemačkoj, posebice u većim urbanim središtima, nastavljau rasti, pokazuju novi podaci po kojima je u trećem tromjesečju njihova cijena porasla za 3,8 posto, javljaju njemački mediji u srijedu.

Najveći rast cijene četvornog metra stana bilježe Muenchen, Koeln, Duesseldorf, Berlin i Hamburg gdje su cijene unutar jedne godine porasle za više od pet posto.

Prosječna cijena četvornog metra stanova i kuća porasla je za 3,8 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, javljaju njemački mediji pozivajući se na podatke istraživanja Udruge založnih banaka Njemačke (VDP).

Cijene su osobito, i to za 4,6 posto, porasle u većim gradovima.

Prosječna cijena četvornog metra u Berlinu sada iznosi 5.400 eura, dok je prosječna cijena kvadrata u atraktivnijim četvrtima poput Mitte, Prenzlauer Berg i Kreuzberg oko 7.500 eura.

Cijene u ostalim njemačkim gradovima su godinama visoke pri čemu po cijenama i dalje prednjači Muenchen s prosječnih 9.700 eura po četvornom metru stambenog prostora.

Cijene bi, prema predviđanjima portala za prodaju nekretnina, mogle i u budućnosti rasti prije svega zbog doseljavanja i porasta broja stanovnika posebice u većim gradovima.

Kao daljnji razlog se navodi stagnacija stanogradnje s obzirom na to da posljednjih godina vladama na uspijeva postići godišnju kvotu novoizgrađenih stanova.

Nedavna studija Senata u Berlinu pokazala je da bi broj stanovnika njemačke metropole u sljedećih nekoliko godina mogao premašiti četiri milijuna.