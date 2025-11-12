Novim umirovljenicima ni 500 eura mirovine: Evo koliko su dobivali prije osam godina

Hrvatska isplaćuje sve više mirovina prema međunarodnim ugovorima. Kako je riječ o relativno malenim isplatama za tek dio radnog staža ostvarenog u Hrvatskoj, one dodatno ruše ukupan mirovinski prosjek. Bez međunarodnih isplata, lani smo imali samo 842.910 umirovljenika u Hrvatskoj. To su oni umirovljeni prema općim propisima, ali i oni na čije se mirovine primjenjuju i posebni propisi, osim branitelja i vojnika. Zavod za mirovinsko u listopadu je isplatio više od 192.700 mirovina prema međunarodnim ugovorima, prosječnog iznosa od svega 187 eura.