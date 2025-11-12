Nisu profitirali
Novim umirovljenicima ni 500 eura mirovine: Evo koliko su dobivali prije osam godina
Unatoč duljem radu i većim plaćama, novi umirovljenici nisu profitirali u odnosu na ukupnu umirovljeničku populaciju. Jasno to pokazuju podaci Zavoda za mirovinsko osiguranje u proteklih osam godina, premda su mirovine općenito danas znatno veće nego 2016. godine. Sve je više i starosnih mirovina, dok su invalidske i obiteljske u padu.
Vlada često ističe kako su mirovine u HDZ-ovu mandatu, pri čemu misle na razdoblje od 2016. naovamo, rasle za više od 80 posto. Otprilike je to točno, a postotak je veći ili manji, ovisno o tomu koju kategoriju mirovina gledamo. Ovoga puta analizirat ćemo podatke koji prikazuju tijek mirovina od 2016. do 2024. godine, pri čemu se vidi odnos umirovljenih građana prema općim propisima i novih umirovljenika. Prosječna mirovina svih 1,13 milijuna umirovljenika prema općim propisima sada iznosi oko 560 eura.
Novim umirovljenicima lani svega 498 eura
Hrvatska je 2016. godine imala 1,14 milijuna umirovljenika prema općim propisima, a njihova prosječna mirovina nije dosezala ni 300 eura. Lani je broj korisnika mirovina nešto manji nego tada, 1,13 milijuna, ali njihova prosječna primanja svakako su veća te su dosegnula 508 eura. Usporedimo li to s novim umirovljenicima koji su tih istih godina otišli u mirovinu, brojke nisu ohrabrujuće, prenosi Mirovina.hr.
Tako smo u 2016. godini dobili gotovo 50.000 novih umirovljenika prema općim propisima, a njihova je mirovina bila čak nešto i manja od ukupnog prosjeka, svega 294 eura. Lani smo dobili oko 900 umirovljenika manje nego tada, a njihova je prosječna mirovina 2024. iznosila svega 498 eura. Dakle, u oba slučaja mirovine novih umirovljenika prosječno su niže od ukupnih prosjeka.
Sve više malih mirovina po međunarodnim ugovorima
Slika je ipak nešto povoljnija kada iz statistike maknemo mirovine koje HZMO isplaćuje prema međunarodnim ugovorima. Lani je tako 38.825 novih korisnika ostvarilo 588 eura prosječne mirovine, dok je osam godina ranije taj prosjek iznosio 335 eura. U ovom prikazu novi umirovljenici u blagoj su, ali i dalje neznatnoj prednosti u odnosu na sve umirovljenike, koji su 2024. imali 575 eura mirovine, a 2016. godine 332 eura.
Hrvatska isplaćuje sve više mirovina prema međunarodnim ugovorima. Kako je riječ o relativno malenim isplatama za tek dio radnog staža ostvarenog u Hrvatskoj, one dodatno ruše ukupan mirovinski prosjek. Bez međunarodnih isplata, lani smo imali samo 842.910 umirovljenika u Hrvatskoj. To su oni umirovljeni prema općim propisima, ali i oni na čije se mirovine primjenjuju i posebni propisi, osim branitelja i vojnika. Zavod za mirovinsko u listopadu je isplatio više od 192.700 mirovina prema međunarodnim ugovorima, prosječnog iznosa od svega 187 eura.
Starosna mirovina lani dosegnula 615 eura
Podaci za starosnu mirovinu nešto su povoljniji. Prosječna starosna mirovina lani je iznosila 615 eura, bez međunarodnih ugovora, dok je prije osam godina prosjek bio svega 365 eura. Novi umirovljenici lani su ostvarili 619 eura prosječne starosne mirovine, u odnosu na onu od 358 eura 2016. godine.
Invalidska mirovina lani je iznosila 419 eura, bez isplata u inozemstvo. Ovi umirovljenici su 2016. godine dobivali samo 255 eura. Invalidska mirovina nešto je niža onima koji su u nju otišli prvi put lani, 411 eura. Obiteljska mirovina porasla je s 272 eura 2016. godine na 484 eura lani. Novim umirovljenicima obiteljska mirovina penje se na 500 eura, bez međunarodnih ugovora. Broj njihovih korisnika se smanjio, zato što je za dio umirovljenika isplativija opcija uzimanja dijela obiteljske mirovine uz vlastitu, a manje je i korisnika invalidskih mirovina, dok s druge strane broj starosnih mirovina raste.
