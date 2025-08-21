SAD i EU postigli dogovor: Uskoro niže carine na automobile

"Pokušavamo uskladiti redoslijed poteza s Europskom unijom kako bismo bili sigurni da osjećaju dovoljnu razinu pritiska za pridobivanje ovlaštenja koje im je potrebno kako bi mogli započeti zakonodavni postupak za snižavanje carina, kako su i obećali", izjavio je dužnosnik, naglasivši da je siguran da će druga strana to i učiniti, ali da je zajednička izjava objema stranama omogućila međusobno razumijevanje i vremensko usklađivanje poteza.