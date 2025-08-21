Zajednička izjava
SAD i EU postigli dogovor: Uskoro niže carine na automobile
Sjedinjene Američke Države i Europska unija u četvrtak su finalizirale okvirni trgovinski dogovor koji su postigle prošli mjesec, uz carinu od 15 posto na američki uvoz većine europske robe, uključujući automobile, farmaceutske proizvode, poluvodiče i drvenu građu.
Prema postignutom dogovoru, EU je obećao ukidanje carina na sve američke industrijske proizvode te pružanje preferencijalnog pristupa tržištu za niz američkih poljoprivrednih proizvoda i morskih plodova, navodi se u zajedničkoj izjavi SAD‑a i EU‑a.
Washington će pak poduzeti korake za smanjenje trenutne carinske stope od 27,5 posto na uvoz europskih automobila i automobilskih dijelova u SAD nakon što Bruxelles donese zakone potrebne za provedbu obećanih smanjenja carina na američke proizvode, stoji u izjavi.
Američki predsjednik Donald Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavili su trgovinski dogovor 27. srpnja na Trumpovom golf terenu u Škotskoj, nakon jednosatnog sastanka koji je uslijedio za mjesecima intenzivnih pregovora.
Dvoje čelnika ponovno se sastalo ovaj tjedan u okviru pregovora o okončavanju ruskog rata u Ukrajini, a svoj okvirni trgovinski dogovor nazvali su povijesnim postignućem. U zajedničkoj izjavi navodi se i da bi se dogovor u budućnosti mogao proširiti na dodatna područja te tako dodatno poboljšati tržišni pristup.
Europski proizvođači automobila mogli bi biti rasterećeni od visokih američkih carina u roku od nekoliko tjedana, rekao je za Reuters jedan viši dužnosnik Trumpovog kabineta.
"Obje strane žele sve obaviti brzo"
"Čim uvedu te zakone, pri čemu ne mislim da donošenje i potpunu primjenu, već na istinsko uvođenje, moći ćemo rasteretiti (europske proizvođače automobila). A mogu reći da obje strane žele sve obaviti brzo", rekao je dužnosnik.
Zajednička izjava način je da strane jedna drugu "drže za riječ" te da obje strane odgovorno ispune obećanja koja su dale prošli mjesec, objasnio je.
"Pokušavamo uskladiti redoslijed poteza s Europskom unijom kako bismo bili sigurni da osjećaju dovoljnu razinu pritiska za pridobivanje ovlaštenja koje im je potrebno kako bi mogli započeti zakonodavni postupak za snižavanje carina, kako su i obećali", izjavio je dužnosnik, naglasivši da je siguran da će druga strana to i učiniti, ali da je zajednička izjava objema stranama omogućila međusobno razumijevanje i vremensko usklađivanje poteza.
Smanjenje američkih carina na automobile i automobilske dijelove stupit će na snagu prvog dana mjeseca u kojem EU uvede obećane zakone, nudeći mogućnost retroaktivnog rasterećenja za proizvođače automobila, navodi se u zajedničkoj izjavi. Zasad još nije jasno kad će Bruxelles započeti zakonodavni postupak.
U izjavi se napominje i da će SAD od 1. rujna na uvoz europskih zrakoplova i zrakoplovnih dijelova, generičkih lijekova i sastojaka, kemijskih prekursora i nedostupnih prirodnih sirovina, poput pluta, naplaćivati samo najnižu carinsku stopu za najpovlaštenije nacije.
EU će pak od SAD-a kupiti ukapljeni prirodni plin (LGN), naftu i proizvode nuklearne energije u vrijednosti od 750 milijardi dolara te američke čipove za umjetnu inteligenciju u vrijednosti od 40 milijardi dolara, ističe se u zajedničkoj izjavi.
Osim toga, kompanije iz Europske unije uložit će dodatnih 600 milijardi dolara u strateške američke sektore do 2028.
Obje strane obvezale su se na rješavanje "neopravdanih prepreka za digitalnu trgovinu", stoji u izjavi, a EU se obvezao da neće uvesti naknade za upotrebu mreže.
SAD i EU pristali su i pregovarati o pravilima o podrijetlu kako bi osigurali da korist od dogovora imaju oba trgovinska partnera.
Nadalje, razmotrit će i suradnju u obrani svojih tržišta čelika i aluminija od prekomjernih kapaciteta, osiguravajući pritom sigurne opskrbne lance između SAD-a i EU-a, uz uvođenje carinskih kvota, stoji u zajedničkoj izjavi.
