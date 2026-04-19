EU sprema paket mjera za krizu: Od besplatnog prijevoza do "eko-vožnje" - stižu velike promjene
Europska komisija ima novu ideju za suočavanje s nadolazećom energetskom krizom: naučiti građane Europe kako voziti na energetski učinkovit način.
Prijedlog je dio paketa mjera za uštedu energije – od obveznog rada od kuće do subvencioniranja javnog prijevoza – dok se EU priprema za sve teže posljedice rata u Perzijskom zaljevu.
U nacrtu nadolazećeg hitnog energetskog paketa, u koji je POLITICO imao uvid i koji bi trebao biti predstavljen u srijedu, Komisija iznosi niz mjera usmjerenih na smanjenje potrošnje, što vidi kao najbrži i najjeftiniji način za smanjenje ovisnosti o uvoznim gorivima.
“Europa si ne može priuštiti da ostane izložena sve češćim energetskim šokovima”, stoji u dokumentu.
U središtu prijedloga nalaze se praktične preporuke koje ciljaju svakodnevne navike. Među njima su podizanje svijesti i edukacija o eko-vožnji radi smanjenja potrošnje goriva, uvođenje dana bez automobila u gradovima, širenje biciklističkih staza, poticanje korištenja teretnih bicikala za dostavu te ograničavanje poslovnih putovanja zrakoplovom.
Vladama se također preporučuje da uvedu barem jedan dan rada od kuće tjedno, snize cijene javnog prijevoza ili ga učine besplatnim za neke korisnike te potiču građane da manje koriste osobne automobile.
Među ostalim prijedlozima je i poticanje sporije plovidbe teretnih brodova (“slow steaming”) radi uštede goriva, kao i snižavanje temperature grijanja ili prilagodba klimatizacijskih sustava u javnim i komercijalnim zgradama.
Veliki utjecaj na gospodarstvo
Ove mjere dolaze u trenutku kada sukob u Perzijskom zaljevu ometa oko 20 posto svjetske trgovine naftom i ukapljenim prirodnim plinom, što dovodi do rasta cijena i rizika od nestašica avionskog goriva, dizela i benzina.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u ponedjeljak da je EU 2025. potrošio više od 330 milijardi eura na uvoz energije, a dodatnih 22 milijarde eura na uvoz fosilnih goriva od početka rata u Iranu.
“To pokazuje koliki utjecaj ova kriza ima na naše gospodarstvo”, rekla je, upozorivši da bi poremećaji povezani s Hormuškim tjesnacem mogli potrajati i nakon smirivanja sukoba.
Iako dužnosnici EU-a ističu da trenutačno nema nestašica, u Bruxellesu očekuju nastavak nestabilnosti cijena koja će pogađati građane i gospodarstvo, zbog čega je smanjenje potražnje postalo hitan prioritet.
Europski povjerenik za energetiku Dan Jørgensen još je krajem ožujka pozvao građane da rade od kuće i smanje putovanja, upozorivši na “vrlo ozbiljnu situaciju” bez jasnog kraja. Slične mjere 20. ožujka predložila je i Međunarodna agencija za energiju.
Uz pozive na smanjenje potrošnje, Komisija u nacrtu stavlja naglasak i na zaštitu potrošača kroz energetske vaučere, pomoć dohotku i privremenu zabranu isključivanja struje, kao i smanjenje poreza na električnu energiju i čiste tehnologije.
Dokument također predviđa šire strukturne mjere za stabilizaciju tržišta, uključujući bolju koordinaciju skladištenja plina i puštanja naftnih zaliha na razini EU-a, kao i ubrzanje razvoja domaćih čistih izvora energije poput geotermalne energije i obnovljivog vodika.
Komisija pritom najavljuje moguće izmjene sustava trgovanja emisijama (ETS) te ostavlja prostor državama članicama za uvođenje dodatnih poreza na izvanrednu dobit energetskih kompanija.
