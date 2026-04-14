Upozorenje IAE-a: "U travnju nije utovarena nijedna pošiljka energenata!"
U travnju nije utovarena nijedna nova pošiljka energenata, što upućuje na pogoršanje poremećaja koji bi mogao dodatno pojačati globalni energetski i gospodarski udar, izjavio je u ponedjeljak izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju (IEA) Fatih Birol.
Govoreći u Washingtonu na skupu Atlantic Councila, Birol je upozorio da bi travanj mogao biti teži mjesec od ožujka za energetska tržišta i svjetsko gospodarstvo zbog rata na Bliskom istoku.
Dok su se u ožujku isporuke iz regije još odvijale jer su bile „utovarene prije početka krize“, Birol ističe da „tijekom travnja ništa nije utovareno“.
Osjetljivo pitanje
Dodao je i da cijene nafte zasad ne odražavaju razmjere dosad neviđene krize opskrbe uzrokovane ratom s Iranom, prenosi Euronews.
„Mislim da ćemo uskoro vidjeti njihovo usklađivanje, što je, naravno, iznimno osjetljivo pitanje za globalno gospodarstvo“, rekao je.
Birol upozorava da je „do danas izgubljeno 13 milijuna barela dnevno, a sutra bi taj broj mogao biti i veći“. Podsjetio je da je tijekom ruske invazije na Ukrajinu izgubljeno oko 75 milijardi kubičnih metara plina, dok su sada gubici još veći.
Rat s Iranom i njegove posljedice nazvao je najvećom energetskom krizom u povijesti.
„Što dulje poremećaj traje, problem postaje ozbiljniji“, rekao je novinarima nakon sastanka u Međunarodnom monetarnom fondu.
Dodao je da je IEA „spremna reagirati“ dodatnim puštanjem strateških zaliha ako bude potrebno.
Birol je ove izjave dao nakon sastanka s čelnicima MMF-a i Svjetske banke, u okviru novouspostavljene skupine za koordinaciju odgovora na gospodarske posljedice rata.
Istaknuo je da agencija prati energetska postrojenja u regiji te da je od više od 80 pogođenih objekata više od trećine teško oštećeno. Njihov povratak u funkciju mogao bi potrajati i do dvije godine.
Ponovno je upozorio da se svijet suočava s velikim izazovom energetske sigurnosti te da „nijedna država nije imuna na ovaj problem“.
Čelnica MMF-a Kristalina Georgieva poručila je da je nužno sagledati puni razmjer posljedica štete na infrastrukturi uzrokovane ratom.
Predsjednik Svjetske banke Ajay Banga rekao je da se institucije pripremaju za različite scenarije, ovisno o trajanju i intenzitetu sukoba.
MMF je već stavio na raspolaganje do 50 milijardi dolara (oko 42,5 milijardi eura) financijske pomoći, dok je Svjetska banka spremna osigurati do 25 milijardi dolara (oko 21,25 milijardi eura).
Banga je dodao da bi, ako sukob potraje, Svjetska banka u sljedećih šest mjeseci mogla osigurati i do 60 milijardi dolara (oko 51 milijardu eura).
Američko-izraelski napadi na Iran, započeti 28. veljače, potaknuli su Teheran na odgovor gotovo potpunim blokiranjem Hormuškog tjesnaca, ključnog plovnog puta za transport energije i robe.
Prošle srijede SAD i Iran dogovorili su dvotjedno primirje kako bi se omogućili pregovori, no razgovori tijekom vikenda u Islamabadu nisu uspjeli, nakon čega je Donald Trump uveo pomorsku blokadu tjesnaca.
Proizvodnja OPEC-a pala je u ožujku za 7,89 milijuna barela dnevno, na ukupno 20,79 milijuna barela, objavio je kartel, ističući da je zatvaranje tjesnaca snažno pogodilo proizvodnju.
„Poremećaji u pomorskom prometu u regiji izazvali su stalnu zabrinutost oko opskrbe, dok su snažna potražnja na spot tržištu, smanjenje proizvodnje i proglašenja više sile dodatno potaknuli rast cijena“, poručio je OPEC.
Organizacija navodi da potražnja ove godine ostaje stabilna, ali je zbog rata snizila prognozu za tekuće tromjesečje.
