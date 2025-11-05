EU uvjerava Bugare da je euro "anđeo čuvar" u nesigurnom svijetu

Bugarska bi trebala uvesti euro 1. siječnja 2026., ali ga podupire tek oko polovice stanovništva. Strahovi od inflacije i centralizacije moći u Bruxellesu i Frankfurtu — pojačani navodnim ruskim dezinformacijskim kampanjama — mnoge su okrenuli protiv tog projekta, piše POLITICO
Geopolitičke prednosti eurozone
Kako bi umirili te strahove, europski povjerenik za gospodarstvo Valdis Dombrovskis i predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde istaknuli su geopolitičke prednosti pridruživanja eurozoni.
“Bugarska se pridružuje euru ... u trenutku kada je svijet nestabilniji, kada imamo sve više šokova, jednog za drugim, kada je globalni poredak, kakav smo poznavali, fragmentiran i kada je prijatelja možda manje,” rekla je Lagarde, dodavši: “Važno je držati se zajedno.”
Lagarde je istaknula da se tijekom financijske krize zajednička valuta pokazala kao zaštitni štit od šokova i deprecijacije, kako prenosi POLITICO.
Troškovi zaduživanja niži
Dombrovskis je rekao da samo uvođenje eura može pomoći Bugarskoj da u očima investitora kompenzira rastuće geopolitičke rizike.
“U baltičkim zemljama, iako su geopolitički izložene, troškovi zaduživanja bili su niži nego u Poljskoj, a investitori su u velikoj mjeri procjenjivali da je [euro] stabilizirajući faktor,” rekao je.
Plan o pristupanju Bugarske euru traje više od desetljeća, no kako se datum približava, rastu teorije zavjere i populistička retorika, uz opravdane brige oko samog prelaska na novu valutu.
Stranka "Preporod"organizirala prosvjede protiv eura
Istraživački izvještaji identificirali su kampanje na društvenim mrežama koje financira Rusija, s ciljem potkopavanja potpore euru. U travnju prošle godine, krajnje desna stranka “Preporod” (Revival), koja je organizirala više prosvjeda protiv eura, potpisala je sporazum s Putinovom strankom Jedinstvena Rusija.
Postotak Bugara koji podržavaju euro lagano je porastao posljednjih mjeseci — prema anketi koju je citirala ministrica financija Temenužka Petkova, sada iznosi 51 posto, u odnosu na 45 posto ranije ove godine.
Na pitanje o ruskom utjecaju na javno mnijenje o euru, Dombrovskis je rekao: “Nije tajna da Rusija vodi hibridni rat protiv Europe i država članica — riječ je o provokacijama, sabotažama, narušavanju europskog zračnog prostora, miješanju u političke procese u EU i drugim državama, te širenju dezinformacija.”
Direktor Europskog stabilizacijskog mehanizma Pierre Gramegna upozorio je i na rizike iz Washingtona te iz svijeta kriptovaluta: “Američka administracija mijenja stavove o brojnim pitanjima, uključujući financije i valutu, pa je biti dio velikog bloka ogromna prednost,” rekao je, dodajući da ljudi u Bugarskoj toga nisu dovoljno svjesni.
“Rizici koje nose digitalne valute lakše se savladavaju ako smo unutar europodručja,” zaključio je.
