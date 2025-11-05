Oglas

PREDNOSTI I MANE EUROZONE

EU uvjerava Bugare da je euro "anđeo čuvar" u nesigurnom svijetu

author
N1 Info
|
05. stu. 2025. 22:49
eurozona
Unsplash/Ilustracija

Bugarska bi trebala uvesti euro 1. siječnja 2026., ali ga podupire tek oko polovice stanovništva. Strahovi od inflacije i centralizacije moći u Bruxellesu i Frankfurtu — pojačani navodnim ruskim dezinformacijskim kampanjama — mnoge su okrenuli protiv tog projekta, piše POLITICO

Oglas

Geopolitičke prednosti eurozone

Kako bi umirili te strahove, europski povjerenik za gospodarstvo Valdis Dombrovskis i predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde istaknuli su geopolitičke prednosti pridruživanja eurozoni.

“Bugarska se pridružuje euru ... u trenutku kada je svijet nestabilniji, kada imamo sve više šokova, jednog za drugim, kada je globalni poredak, kakav smo poznavali, fragmentiran i kada je prijatelja možda manje,” rekla je Lagarde, dodavši: “Važno je držati se zajedno.”

Lagarde je istaknula da se tijekom financijske krize zajednička valuta pokazala kao zaštitni štit od šokova i deprecijacije, kako prenosi POLITICO.

Troškovi zaduživanja niži

Dombrovskis je rekao da samo uvođenje eura može pomoći Bugarskoj da u očima investitora kompenzira rastuće geopolitičke rizike.

“U baltičkim zemljama, iako su geopolitički izložene, troškovi zaduživanja bili su niži nego u Poljskoj, a investitori su u velikoj mjeri procjenjivali da je [euro] stabilizirajući faktor,” rekao je.

Plan o pristupanju Bugarske euru traje više od desetljeća, no kako se datum približava, rastu teorije zavjere i populistička retorika, uz opravdane brige oko samog prelaska na novu valutu.

Stranka "Preporod"organizirala prosvjede protiv eura

Istraživački izvještaji identificirali su kampanje na društvenim mrežama koje financira Rusija, s ciljem potkopavanja potpore euru. U travnju prošle godine, krajnje desna stranka “Preporod” (Revival), koja je organizirala više prosvjeda protiv eura, potpisala je sporazum s Putinovom strankom Jedinstvena Rusija.

Postotak Bugara koji podržavaju euro lagano je porastao posljednjih mjeseci — prema anketi koju je citirala ministrica financija Temenužka Petkova, sada iznosi 51 posto, u odnosu na 45 posto ranije ove godine.

Na pitanje o ruskom utjecaju na javno mnijenje o euru, Dombrovskis je rekao: “Nije tajna da Rusija vodi hibridni rat protiv Europe i država članica — riječ je o provokacijama, sabotažama, narušavanju europskog zračnog prostora, miješanju u političke procese u EU i drugim državama, te širenju dezinformacija.”

Direktor Europskog stabilizacijskog mehanizma Pierre Gramegna upozorio je i na rizike iz Washingtona te iz svijeta kriptovaluta: “Američka administracija mijenja stavove o brojnim pitanjima, uključujući financije i valutu, pa je biti dio velikog bloka ogromna prednost,” rekao je, dodajući da ljudi u Bugarskoj toga nisu dovoljno svjesni.

“Rizici koje nose digitalne valute lakše se savladavaju ako smo unutar europodručja,” zaključio je.

Teme
bugarska christine lagard europska centralna banka eurozona uvođenje eura

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ