Dobre vijesti za umirovljenike: Počinje isplata

U petak 7. studenoga 2025. počinje isplata mirovina za listopad 2025. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestio je HZMO.
Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na internetskoj stranici - www.mirovinsko.hr.
