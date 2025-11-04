umirovljenički lideri
Žestoko u TV dvoboju / Špika i Grujić otkrili kolike su im mirovine: "Bio si u mom domu, vidio si kako živim"
Što donosi dodatak za umirovljenike i kakav je odnos Vlade prema umirovljenicima komentirali su Milivoj Špika iz Bloka umirovljenici zajedno i Lazar Grujić, dugogodišnji predsjednik Stranke umirovljenika. U Novom danu s našim Tihomirom Ladišićem osvrnuli su se na perspektive i probleme umirovljenika i mirovinskog sustava.
Dodatak od šest eura kao "13. mirovina"
Dodatak za umirovljenike iznosi šest eura po godini staža.
"Ono čega smo se mi pribojavali je bilo to da bi tih šest eura dodatka moglo biti supstitut za tri dosadašnja dodatka - za priču o 13. mirovini, za božićnicu i za paket pomoći. Očito je da je za ovih šest eura Vlada "predribrala" umirovljenike. Mi na to nismo pristali", rekao je Milivoj Špika, predsjednik BUZ-a i dodao da je prijedlog nalagao da dodatak ne znači isključenje navedenih beneficija. Naglasio je i potrebu za socijalnom kartom Hrvatske.
"Sasvim je svejedno bilo da li netko ima 500 eura i 5 apartmana ili 500 eura i ništa drugo. Zašto? Zato što je Hrvatska jedna od rijetkih europskih zemalja koja nema socijalnu kartu", ističe.
"Svi koji su bliski vladi su oduševljeni", govori Špika i zaključuje da će se svim snagama boriti protiv toga.
Nakon njega, dodatak od šest eura komentirao je i Lazar Grujić iz Stranke umirovljenika.
"To je trajni dodatak na mirovinu i on će biti u kontinuitetu. Paketi pomoći su od slučaja do slučaja i mi se tu prema Vladi očitujemo da je to dobar, ali nedovoljan potez", smatra. Dodaje i da je će najavljeni inkluzivni dodatak obuhvaćati oko 300.000 umirovljenika, a on će također biti trajan.
O smjenu Piletića
Komentirajući odluku za potpisivanjem peticije za smjenu resornog ministra Piletića, Špika kaže sljedeće.
"Notorna glupost je da bi njegovom smjenom nastao kaos i zastoj u programima. Piletić je pokazao svoju kompletnu nekompetenciju i nedostatak empatije i dobre volje prema umirovljenicima", rekao je i naglasio ulogu Bloka umirovljenika na čijem je čelu.
U međuvremenu, HSU je protiv smjene ministra Piletića. Zašto?
"Mi smo u ovom trenutku ocijenili da je Vlada i ministar u dijelu naših zahtjeva učinila veliki pomak. Inkluzivni dodatak invalidnih osoba i stalni dodatak od šest eura, kojeg smo kolokvijalno nazivali 13. mirovinom... Smatramo da imamo daleko prioritetnijih problema od smjene ministra", konstatira Grujić iz HSU-a.
Koliko trenutačno iznosi prosječna mirovina?
"Tu smo negdje oko 700 eura", kaže Špika i tvrdi da bi, u slučaju da je obećanje iz 2015. kad je BUZ bio u koaliciji s HDZ-om ostvareno, bila 850 eura.
"Pričamo o problemu radničkih mirovina. To je oko 850.000 umirovljenika čija je mirovina u prosjeku oštećena, svaka u prosjeku za 150 eura", govori Špika.
Uzvraća Grujić: "Od 90. godine do danas mirovina se kretala između 37 i 44 posto plaće. Nikada nismo došli u situaciju koji su nam obećavali, pa i HDZ 2016. godine, da će ići na 60 posto. To nikad nisu izvršili i danas kažemo da nam je jedan od prioriteta da idemo na povećanje mirovine na 60 posto. To je jedini način izlazak iz siromaštva", rekao je Grujić.
Špika odgovara: "To ne znači ništa. Pitao bih kolegu Grujića - kako?"
"Sigurno ne ovako kako Špika kaže - populistički. Njegovi prijedlozi imaju kontraefekt, on je jedini najpametniji... ", rekao je Grujić.
"HSU nema kompetencije"
"Mi imamo svoje kadrove spremne preuzeti odgovornost", zaključuje Grujić.
Špika mu uzvraća:
"Nemaju oni ništa osim sklonosti za političku trgovinu. Bili smo unutar Domoljubne koalicije i nažalost to je trajalo pola godine. To je cijeli niz mjera - od izmjene formule za usklađivanje i za izračun mirovina, raznih dodataka, cijeli skup raznih mjera da bi se postigao taj udio od 60 posto u mirovini. Uopće nisu ušli u problematiku mirovinskog sustava i ne zna se Zakon o mirovinskom sustavu, a onda se govori da je Špika populist", kaže predsjednik BUZ-a.
"Koliko imamo staža i koliku mirovinu imamo s koliko staža, to ljude zanima. Ja sam imao 40 godina staža i od prvog do zadnjeg dana sam imao visoku stručnu spremu. Bila je točno 1201 euro i 60 centi", rekao je Špika. Upitao je Grujića kolika je njegova mirovina.
"Dovoljno si bio u mom domu da znaš kako živim...", uzvratio je Grujić.
"Naš pogled na male mirovine je da imamo puno stranaka i da su umirovljenici nezainteresirani. Moramo motivirati umirovljenike. Mi do 2028. smo donijeli odluku u stranci da ne idemo s nikime u koaliciju. Možemo razgovarati o programskim suradnjima, ali to ne može biti lepeza hiperinflaciea. Moja mirovina je oko 1500 eura, to mogu dokazati. Imam oko 10.000 eura primanja jer imamo posao kojim se bavimo... Ja sam atipičan predsjednik stranke koji ne radi to da bi preživljavao jer imam primanja, ali sam socijalno osjetljiv. Bio sam direktor firme Jugorapid", govori Grujić.
Ostatak razgovora predstavnika Stranke umirovljenika i Bloka umirovljenici zajedno pogledajte u videu.
