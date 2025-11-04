Žestoko u TV dvoboju / Špika i Grujić otkrili kolike su im mirovine: "Bio si u mom domu, vidio si kako živim"

"Ono čega smo se mi pribojavali je bilo to da bi tih šest eura dodatka moglo biti supstitut za tri dosadašnja dodatka - za priču o 13. mirovini, za božićnicu i za paket pomoći. Očito je da je za ovih šest eura Vlada "predribrala" umirovljenike. Mi na to nismo pristali", rekao je Milivoj Špika, predsjednik BUZ-a i dodao da je prijedlog nalagao da dodatak ne znači isključenje navedenih beneficija. Naglasio je i potrebu za socijalnom kartom Hrvatske.