Evo koliko su građani ukupno uplatili za "trezorce"

Prema danas objavljenim konačnim uvjetima izdanja, 29.234 građana je kupilo 1.618.892 "trezorca", za što su izdvojili milijardu i 608,5 milijuna eura. Pritom se "trezorci" kupuju uz popust, pa minimalni iznos ulaganja za jedan trezorski zapis iznosi 993,56 eura. Tako će građani po dospijeću dobiti tisuću eura za jedan zapis, što znači da će na jednom trezorskom zapisu, s obzirom na prinos od 2,6 posto, moći zaraditi 6,44 eura.