Turist nakon odmora u Hrvatskoj: "Suludo, više se nećemo tamo vraćati"

Ivo Cagalj/PIXSELL

Hrvatska je i dalje jedna od omiljenih ljetnih destinacija Čeha, no rasprave o cijenama na Jadranu ne jenjavaju. Dok jedni tvrde da se ondje još uvijek može ljetovati po razumnim cijenama, drugi govore o previsokim iznosima za hranu, piće i smještaj. Ovih je dana pozornost privuklo iskustvo turista koji nakon povratka s odmora tvrdi da u Hrvatsku više nikada neće doći.

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Česi već godinama spadaju među najvjernije goste Hrvatske. Privlače ih mogućnost dolaska automobilom, poznato okruženje i relativno kratko putovanje do mora. Posljednjih godina, međutim, sve češće postavljaju isto pitanje – jesu li cijene na Jadranu postale previsoke. Tom se temom pozabavio i slovački list Nový Čas.

Žustru raspravu potaknuo je komentar turista na internetskom forumu Reddit. Nakon boravka u Italiji, Grčkoj, Francuskoj i Španjolskoj, posjetio je Hrvatsku i ostao šokiran cijenama.

„Nakon nekoliko tjedana provedenih u Italiji, Grčkoj, Francuskoj i Španjolskoj, u Hrvatsku smo došli u posljednji trenutak, ali više se nećemo vraćati. Cijene hrane, pića i smještaja potpuno su sulude“, napisao je.

Najviše su ga iznenadile cijene u restoranima.

„Tanjur tjestenine koštao je dvostruko više nego u Italiji, a nije bio ni približno toliko dobar. Kokteli često stoje više od 17 eura, a čaša domaćeg crnog vina bez problema devet ili deset eura. Jednostavno to ne razumijem“, dodao je turist.

Unatoč tome, Hrvatsku nije potpuno kritizirao. Posebno je pohvalio domaće stanovništvo.

„To je prekrasna zemlja, ali najbolje u Hrvatskoj nisu ni plaže ni hrana, nego Hrvati. Nevjerojatno su ljubazni“, rekao je.

Ipak, upozorio je da cijene u turističkim središtima poput Splita, Korčule ili posebno Dubrovnika, prema njegovu mišljenju, sve više nalikuju onima u najskupljim europskim metropolama.

U komentarima su se pojavila i suprotna mišljenja. Neki su putnici istaknuli da je problem često u takozvanim turističkim zamkama.

„Završio si na mjestima koja su potpuno prilagođena turistima“, napisao je jedan od sudionika rasprave.

Drugi je dodao da se izvan povijesnih jezgri gradova još uvijek mogu pronaći povoljniji smještaj i restorani.

Upravo to savjetuju i iskusni putnici. Ako žele uštedjeti tijekom odmora na Jadranu, Česima se preporučuje izbjegavanje ugostiteljskih objekata na samim rivama i šetnicama, smještaj izvan središta većih gradova te priprema dijela obroka u apartmanu.