ogromna šteta
Velika policijska akcija u susjedstvu: Kamioni s otpadom nezakonito uvezeni iz Hrvatske?
Pripadnici Federalne uprave policije (FUP) od jutra pretresaju prostorije Općine Neum, javljaju Vijesti.ba.
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Prema neslužbenim informacijama do kojih je došao portal Vijesti.ba, u okviru velike policijske akcije vrše se pretresi i privremeno oduzimanje predmeta koji bi mogli poslužiti kao dokazi u daljnjem postupku.
Akcija FUP-a povezana je s istragom nezakonitog odlaganja otpada iz Hrvatske na području neumskog zaleđa. Istražitelji provjeravaju okolnosti pod kojima je otpad, prema dosadašnjim sumnjama, iz Hrvatske dopreman u Bosnu i Hercegovinu i odlagan na području zaleđa Neuma.
Predmet istrage bi osim nadležnih u Općini Neum, mogli biti i pojedinci povezani s Graničnom policijom i carinskim strukturama, koji su eventualno omogućavali prolazak kamiona s otpadom.
Sumnja se da je ovim radnjama pričinjena višemilijunska šteta. Više detalja o akciji, osobama i institucijama obuhvaćenim istragom očekuje se tijekom dana.
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