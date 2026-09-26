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Princ Harry: Archie i Lilibet zadovoljni su u školi, lijepo je vratiti se u Britaniju
Princ Harry rekao je da su njegova djeca, princ Archie i princeza Lilibet, "zadovoljni u školi" te da je "lijepo" ponovno biti u Britaniji, mjesec dana nakon što se sa suprugom Meghan i djecom vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo.
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"Sjajno je ponovno biti na britanskom tlu", rekao je Harry govoreći o povratku obitelji u Britaniju.
"Ono što mi je važno jest da su djeca zadovoljna u školi i to mi daje priliku da se uistinu usredotočim na Invictus u Birminghamu", rekao je, dodajući da će se te veteranske igre održati u srpnju iduće godine.
Harry je to rekao kanadskoj televiziji CTV nakon što je izveo skok padobranom u blizini Toronta kako bi ispunio obećanje dano 102-godišnjem veteranu Drugog svjetskog rata te privukao pozornost i potporu dobrotvornih organizacija koje pomažu vojnim veteranima.
Harry i Meghan vratili su se u Britaniju 26. kolovoza, nakon šest godina života u Sjedinjenim Američkim Državama.
Njihov povratak popratile su nesuglasice s Buckinghamskom palačom oko njihova statusa, a djeca su u međuvremenu promijenila školu nakon što je njihov sigurnosni tim izrazio zabrinutost zbog putovanja do škole.
Na pitanje što je potaknulo obitelj na preseljenje, Harry je rekao da je riječ o "mnogo razloga", ali ih nije želio detaljnije objašnjavati, istaknuvši da ne želi skretati pozornost s nastojanja da prikupi novac za kanadske dobrotvorne organizacije koje pomažu veteranima.
Harry i Meghan odrekli su se dužnosti članova britanske kraljevske obitelji 2020. godine te su se preselili u Kaliforniju.
Razlozi njihova iznenadnog povratka u Britaniju ostali su nejasni, a među nagađanjima se spominje njihova želja da djeca razviju bliži odnos s djedom, kraljem Karlom III., kao i mogućnost da Meghan obnovi glumačku karijeru te da par poveća svoju javnu prisutnost.
Uoči njihova povratka objavljeno je da je Karlo zadovoljan mogućnošću da provodi više vremena s obitelji, ali da i dalje smatra kako Harry i Meghan neće ponovno obavljati službene kraljevske dužnosti, vjerojatno niti djelomično.
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