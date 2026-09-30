EU povezuje hitne službe: Uvodi se komunikacija preko granica

Sustav bi trebao biti siguran i zaštićen od kibernetičkih i hibridnih napada s pomoću šifriranja i snažnog protokola. Oslanjat će se na dva subjekta: Centar Europske unije za praćenje mreže koji će osigurati sigurnu i otpornu optičku mrežu, omogućujući zemljama da se povežu putem jedne središnje točke umjesto da međusobno grade mnogo zasebnih veza te Centar EU-a za praćenje sigurnosti, koji će pratiti rizike za kibernetičku sigurnost, procjenjivati prijetnje i podupirati države članice.