Novo međunarodno priznanje za video s Johnom Malkovichem: "Iznimno nas veseli..."

Promotivni video hrvatskog turizma, „CROATIA – I hear it’s beautiful“ s Johnom Malkovichem u glavnoj ulozi, osvojio je Grand prix nagradu te prvu nagradu u kategoriji Promotional Film na Art & Travel International Film Festivalu (ATIFF 2026) u Tbilisiju, koji se ove godine održava od 26. do 30. rujna, prenosi Novi list.