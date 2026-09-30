Sindikati vjeruju da će Sud odlučiti u njihovu korist: "Nervoza je i među nama, presuda će mnogo toga otkriti"

Ako Sud proglasi štrajk nezakonitim, hoće li tramvaji i kamioni Čistoće odmah na ulice?

Odvjetnik sindikata ZET-a Boženko Lozo kazao je u utorak da se obustava rada ne prekida objavom nepravomoćne presude.

Presuda mora biti pravomoćna, a uprave gradskih poduzeća i sindikati imaju pravo na žalbu.

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