treći dan štrajka
Sindikati vjeruju da će Sud odlučiti u njihovu korist: "Nervoza je i među nama, presuda će mnogo toga otkriti"
Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga u Zagrebu ušao je u treći dan budući da dogovor s gradskom upravom nije postignut te su u srijedu na zagrebačke ulice izašla dva tramvaja, a voze i autobusi linije prema KBC-u Zagreb te jedna brza linija iz Velike Gorice. Izašlo je i 20 kamiona Čistoće.
Danas se očekuju odluke Suda o zakonitosti štrajka, a nakon što je jučer Sud odbio zahtjeve i ZET-a i Holdinga o određivanju privremene mjere zabrane.
Sud će odluku za Holding objaviti u 10:30, a za ZET u 11:30.
TIJEK DOGAĐAJA
11 Objava
08:55
prije 0 min.
Prekid štrajka i presuda
Ako Sud proglasi štrajk nezakonitim, hoće li tramvaji i kamioni Čistoće odmah na ulice?
Odvjetnik sindikata ZET-a Boženko Lozo kazao je u utorak da se obustava rada ne prekida objavom nepravomoćne presude.
Presuda mora biti pravomoćna, a uprave gradskih poduzeća i sindikati imaju pravo na žalbu.
Cijelo objašnjenje pročitajte OVDJE.
08:52
prije 3 min.
Velika potražnja za Bajsom
Velika potražnja vlada za gradskim biciklima Bajs.
Na stanicama koje su bliže rubovima tramvajske zone manje je raspoloživih bicikala, osobito u zapadnom dijelu grada. Nešto je više dostupnih bicikala u širem centru grada.
08:26
prije 29 min.
Čistoća na Jakuševcu
Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić rekao je da je i danas u gradu 20 vozila, a nekoliko radnika s dva vozila je na platou na Jakuševcu, preventivno kako ne bi došlo do požara, zbog velike količine smeća.
08:25
prije 30 min.
Bogdanović očekuje presudu u korist ZET-a
Predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović rekao je u razgovoru s našom Katarinom Plantak da očekuje presudu u korist ZET-a te da smatra da je štrajk nezakonit.
"Ako presuda bude u našu korist, arbitraža je u procesu, ona je najvažnija i odredit će u kojoj mjeri možemo osigurati korisnicima prijevoz", kaže Bogdanović.
Na stolu je ponuda, 4,5 posto plus indeksacija, kaže i nije htio govoriti o tome hoće li se ona mijenjati nakon presude. Ponuda na stolu je korektna i radnici bi je trebali prihvatiti, poručio je Bogdanović.
Što se tiče autobusnih linija prema bolnicama, on smatra da bi bilo dobro i korisno za građane da i one krenu, ali to ovisi o sindikatima, zaključuje.
08:12
prije 43 min.
Jozić: Spremni smo za razgovor
Naša Katarina Plantak razgovarala je s Vladimirom Jozićem, glavnim sindikalistom u ZET-u.
Jozić kaže kako im je jučerašnja odluka suda dobar znak te da su danas već poslodavcu poslali dopis kojim predlažu arbitražu.
"Spremni smo isti tren sjesti s gradonačelnikom i saslušati prijedloge, sve su opcije tu, ali pričekajmo presudu suda. Vjerujem da će biti u našu korist, ali i ne bude, opet smo spremni razgovarti s gradonačelnikom", poručuje Jozić.
Na pitanje hoće li se radnici vratiti na posao odmah ako presuda suda ne bude u njihovu korist, Jozić odgovara da postoji rok za žalbu od pet dana.
Gradonačelnik je taj koji odlučuje i ako on da naputak Upravi, mi ćemo tad razgovarati, govori Jozić dodajući da zahtjeve neće iznositi putem medija.
"Razumijemo građane, ispričavamo se svim građanima koji nas zovu. Mogu zvati i gradsku upravu. Nervoza vlada i među nama, a današnja presuda će otkriti mnogo toga", kaže.
Što se tiče vozača koji nisu štrajkali, Jozić kaže da su dvoje kolega koji voze danas, na tračnice htjeli od prvog dana te da nema drugih zainteresiranih za rad.
08:03
prije 52 min.
Putovanje na posao
Javnog prijevoza nema, ljudi se snalaze kako znaju.
Umirovljenica koja je zaposlena na četiri sata, iz Sloboštine do Trnja, gdje radi, na posao krene i dva sata prije, iz straha da ne zakasni, kaže nam.
Cijelu priču pročitajte OVDJE.
08:01
prije 54 min.
Na tračnicama i tramvaj broj 7
S Remize je krenuo i tramvaj broj 7.
07:44
prije 1 h
Kristina Jozinović danas za volanom dvanaestice
Javni gradski prijevoz uglavonom ne vozi, ali Kristina Jozinović danas vozi tramvaj broj 12.
Sve pročitajte OVDJE.
07:42
prije 1 h
Cijene taksija u Zagrebu i okolici eksplodirale!
Treći je dan štrajka u zagrebačkom javnom prometu.
Cijene taksija su u srijedu eksplodirale.
Vožnje koštaju višestruko više nego inače, a dočekati taksi je, otkrivaju naši sugovornici, nemoguća misija.
Sve detalje pogledajte OVDJE.
07:01
prije 1 h
Voze dvije linije
Kao i jučer, voze dvije linije - jedna tramvajska, jedna autobusna.
Na autobusnoj liniji 228 koja prevozi građane od stadiona u Maksimiru do KBC-a Rebro voze četiri busa.
S Remize je jutros krenuo tramvaj broj 12.
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