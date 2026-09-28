HOROSKOP
Ova tri znaka sklona su ljubomori u vezi, traže posebnu pažnju
Prema astrološkim tumačenjima, određeni horoskopski znakovi skloniji su ljubomornim reakcijama od drugih. Ovo su tri znaka koji u vezama teško skrivaju ljubomoru.
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Lav
Lavovi u vezama vole otvoreno pokazivati osjećaje i partneru pružati mnogo pažnje, ali isto očekuju zauzvrat.
Žele se osjećati posebno i važno u životu voljene osobe pa im nije lako kada primijete da partner posebnu pažnju poklanja nekome drugom, piše Klix.
Škorpion
Škorpione se često opisuju kao jedan od najljubomornijih znakova Zodijaka.
Intuitivni su, ali i sumnjičavi, zbog čega im nije uvijek lako potpuno se opustiti u vezi. Posebno teško podnose pomisao da bi ih partner mogao prevariti ili iznevjeriti.
Rak
Rakovi su poznati po izraženoj emotivnosti i potrebi za sigurnošću u ljubavnom odnosu. Kada se osjećaju nesigurno ili zanemareno, mogu postati osjetljiviji na partnerove kontakte s drugim ljudima.
Važno im je da osjete ljubav, pažnju i bliskost pa nedostatak tih osjećaja mogu protumačiti kao znak da se nešto promijenilo.
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