snimka iz omiša
VIDEO / Vozio bicikl po ogradi mosta iznad Cetine, evo kako je to završilo
Nesvakidašnja i prilično opasna scena snimljena je u Omišu. Turist je odlučio iskušati ravnotežu na krajnje neobičan način – biciklom je vozio po uskoj ogradi mosta iznad rijeke Cetine.
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Na snimci objavljenoj na Instagramu vidi se muškarac kako polako pokušava održati ravnotežu dok biciklom prolazi po ogradi mosta. No, situacija je ubrzo krenula u potpuno neočekivanom smjeru.
Dok je biciklist prelazio preko ograde, do njega je prišao drugi muškarac, za kojeg nije jasno je li riječ o njegovu prijatelju ili slučajnom prolazniku. U jednom trenutku ga je gurnuo prema rijeci.
Biciklist je izgubio ravnotežu te zajedno s biciklom pao s mosta ravno u Cetinu.
Snimka je ubrzo završila na društvenim mrežama, a prizor je privukao pozornost upravo zbog neobičnog i opasnog pothvata koji je završio kupanjem koje turist očito nije planirao.
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