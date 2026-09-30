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snimka iz omiša

VIDEO / Vozio bicikl po ogradi mosta iznad Cetine, evo kako je to završilo

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N1 Info
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30. ruj. 2026. 12:09
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Snimka zaslona 2026-09-30 120626
Screenshot/Instagram

Nesvakidašnja i prilično opasna scena snimljena je u Omišu. Turist je odlučio iskušati ravnotežu na krajnje neobičan način – biciklom je vozio po uskoj ogradi mosta iznad rijeke Cetine.

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Na snimci objavljenoj na Instagramu vidi se muškarac kako polako pokušava održati ravnotežu dok biciklom prolazi po ogradi mosta. No, situacija je ubrzo krenula u potpuno neočekivanom smjeru.

Dok je biciklist prelazio preko ograde, do njega je prišao drugi muškarac, za kojeg nije jasno je li riječ o njegovu prijatelju ili slučajnom prolazniku. U jednom trenutku ga je gurnuo prema rijeci.

Biciklist je izgubio ravnotežu te zajedno s biciklom pao s mosta ravno u Cetinu.

Snimka je ubrzo završila na društvenim mrežama, a prizor je privukao pozornost upravo zbog neobičnog i opasnog pothvata koji je završio kupanjem koje turist očito nije planirao.

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Teme
bicikl cetina omiš

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