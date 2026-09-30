štrajk u zagrebu
ANKETA / Podržavate li nakon tri dana štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga?
Prvog dana štrajka pitali smo vas podržavate li štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga.
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Odgovor je tada bio prilično jasan: Čak 61 posto sudionika naše ankete izjasnilo se protiv štrajka.
Istodobno, 18 posto čitatelja podržalo je zahtjeve radnika, ali ne i samu obustavu rada, dok je 16 posto podržalo štrajk. Neodlučno je bilo pet posto sudionika.
No, nakon tri dana bez javnog prijevoza, gužvi, prometnog kaosa i brojnih problema za građane, postavlja se pitanje – je li se u međuvremenu promijenio stav Zagrepčana?
Zato vas pitamo opet, podržavate li štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga? Odgovorite u anketi ispod.
Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.
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