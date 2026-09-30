ISTRAŽIVANJE
Taylor Swift leti privatnim avionom, a njezini obožavatelji zbog toga ublažavaju stavove o okolišu
Nova studija pokazala je da najodaniji obožavatelji Taylor Swift, suočeni s informacijama o njezinim emisijama zbog putovanja privatnim zrakoplovom, češće opravdavaju njezino ponašanje i pritom pokazuju manju spremnost na ekološki prihvatljivo ponašanje.
Taylor Swift često putuje privatnim zrakoplovom, a nova studija istražila je kako naklonost prema popularnoj pjevačici utječe na stavove njezinih obožavatelja o zaštiti okoliša.
Istraživanje je pokazalo da najodaniji obožavatelji američke pjevačice, nakon što su pročitali informacije o velikim emisijama koje nastaju zbog njezinih putovanja privatnim zrakoplovom, češće opravdavaju njezino ponašanje. Istodobno su i sami manje spremni ponašati se na način koji je prihvatljiviji za okoliš. Rezultati istraživanja objavljeni su u znanstvenom časopisu Psychology of Popular Media.
Za mlade odrasle pripadnike generacije Z, odnosno one rođene između 1995. i 2012. godine, karakteristična je visoka razina osviještenosti o okolišu. Mnogi od njih zabrinuti su zbog klimatske krize i aktivno se zalažu za mjere kojima bi se na nju odgovorilo. Istodobno su odrasli u razdoblju snažnog razvoja društvenih mreža i kulture slavnih osoba, piše PsyPost.
Problem nastaje kada popularna javna osoba učini nešto što šteti okolišu. Podaci o letovima privatnim zrakoplovima iz 2022. godine pokazali su da je Taylor Swift među slavnim osobama bila najveća proizvođačica emisija ugljikova dioksida. Prema tim podacima, njezina putovanja privatnim zrakoplovom proizvela su 1185 puta više emisija CO2 nego što ih prosječna osoba proizvede tijekom jedne godine.
Moralno opravdavanje
Istraživače je zanimalo kako mladi obožavatelji koji su inače osviješteni o zaštiti okoliša reagiraju kada se njihova naklonost prema pjevačici nađe u sukobu s njihovim vlastitim vrijednostima. Pritom su se usredotočili na psihološki proces poznat kao moralno opravdavanje.
Riječ je o načinima na koje ljudi pokušavaju ublažiti nelagodu kada osoba kojoj se dive postupi suprotno njihovim moralnim ili društvenim vrijednostima. Jedna od strategija jest odvajanje postupka od osobe ili njezina rada. Primjerice, obožavatelj može osuditi onečišćenje koje uzrokuje neka slavna osoba, ali istodobno nastaviti slušati njezinu glazbu.
Druga strategija je racionalizacija, odnosno pronalaženje opravdanja za određeno ponašanje ili uvjeravanje samoga sebe da ono zapravo nije toliko loše. Istraživači su pretpostavili da će takve strategije češće primjenjivati ljudi koji se snažno identificiraju kao obožavatelji neke zvijezde. Pritom nije riječ samo o tome da im se sviđa glazba izvođača, nego i o osjećaju pripadnosti široj zajednici njegovih obožavatelja.
Kada slavna osoba oko koje je takva zajednica okupljena učini nešto kontroverzno, njezini obožavatelji mogu osjetiti potrebu zaštititi ugled te skupine.
Kako je provedeno istraživanje?
Istraživači su u studiju uključili oko 1000 studenata s dva javna sveučilišta u SAD-u, u dobi od 18 do 29 godina. Najprije su pomoću upitnika procijenili koliko se pojedinci identificiraju kao obožavatelji Taylor Swift, među ostalim koliko im se pjevačica sviđa i koliko često sudjeluju u zajednici njezinih obožavatelja.
Sudionici su potom nasumično podijeljeni u tri skupine te su čitali različite izmišljene novinske članke. Prva skupina čitala je o velikom ugljičnom otisku slavnih osoba općenito. Druga je dobila tekst o istoj temi, ali se u naslovu izrijekom spominjala Taylor Swift, uz podatke o emisijama njezina privatnog zrakoplova. Treća, kontrolna skupina, čitala je članak o nepovezanoj temi, primjerice o obavljanju više zadataka istodobno ili čestim pitanjima povezanima s putovanjem zrakoplovom.
Nakon čitanja članka sudionici su ispunili dodatne upitnike. Procjenjivali su u kojoj se mjeri slažu s tvrdnjama koje su predstavljale različite oblike moralnog opravdavanja, poput tvrdnje: "visoke emisije CO2 nisu toliko loše kao neke druge stvari koje rade slavne osobe", te tvrdnje: "emisije CO2 neke slavne osobe ne utječu na moju procjenu njezina umjetničkog rada".
Na kraju su istraživači ispitali i koliko sudionike zabrinjavaju emisije ugljikova dioksida te u kojoj su se mjeri namjeravali ponašati ekološki prihvatljivo. Između ostalog, procjenjivali su namjeravaju li smanjiti vlastiti doprinos globalnom zagrijavanju.
Opravdavanje pjevačice može utjecati na odnos prema okolišu
Samo čitanje informacija o emisijama Taylor Swift nije značajnije utjecalo na stavove sudionika prema okolišu. Presudna je, međutim, bila razina njihove predanosti pjevačici.
Najodaniji obožavatelji koji su pročitali članak o emisijama njezina privatnog zrakoplova češće su opravdavali njezino ponašanje od jednako predanih obožavatelja koji su čitali o emisijama slavnih osoba općenito.
Što su više opravdavali njezino ponašanje, to su bili manje zabrinuti zbog emisija CO2 i manje spremni sami se ponašati na ekološki prihvatljiv način. Istraživači stoga zaključuju da je želja za opravdavanjem omiljene pjevačice mogla utjecati i na vlastite stavove njezinih obožavatelja o okolišu.
Podaci su ipak pokazali da je snažna povezanost sa zajednicom obožavatelja sama po sebi bila povezana s većom brigom za okoliš. No kada su predani obožavatelji počeli opravdavati konkretno ponašanje Taylor Swift, njihovi stavovi o okolišu postajali su slabiji. Istraživači to objašnjavaju time da psihološka povezanost sa zvijezdom u takvim situacijama dobiva prednost pred ekološkim vrijednostima.
Istraživači su istaknuli i nekoliko ograničenja studije. Među ostalim, nisu uspjeli pouzdano izmjeriti treću strategiju moralnog opravdavanja, nazvanu "coupling", odnosno povezivanje. Kod tog procesa osoba zbog kontroverznog ponašanja slavne osobe mijenja i svoj stav prema njezinu profesionalnom ili umjetničkom radu. Budući da pitanja kojima su pokušali izmjeriti tu strategiju nisu dala dovoljno pouzdane rezultate, izostavljena je iz konačne analize.
Osim toga, istraživanje je bilo usmjereno isključivo na Taylor Swift pa nije nužno da bi rezultati bili isti i među obožavateljima drugih javnih osoba.
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