Taylor Swift leti privatnim avionom, a njezini obožavatelji zbog toga ublažavaju stavove o okolišu

Druga strategija je racionalizacija, odnosno pronalaženje opravdanja za određeno ponašanje ili uvjeravanje samoga sebe da ono zapravo nije toliko loše. Istraživači su pretpostavili da će takve strategije češće primjenjivati ljudi koji se snažno identificiraju kao obožavatelji neke zvijezde. Pritom nije riječ samo o tome da im se sviđa glazba izvođača, nego i o osjećaju pripadnosti široj zajednici njegovih obožavatelja.