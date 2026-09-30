Umirovljenica mora na posao: "Kucam vozačima dok stoje na semaforu, neugodno mi je, ali što ću, moram si podebljati penziju"

"Ne mogu ja na Bajs, nemam ja snage pedalat'. A nemam ni za taksi, otkud mi. Hodam do glavne ceste, idem polako, ne mogu ja brzo gazit, pa onda na semafor. Tu pričekam crveno pa gledam gdje je samo vozač ili dvoje ljudi u autu, njima pokucam pa pitam da me povezu ako sam im usput.