štrajk u zagrebu
Umirovljenica mora na posao: "Kucam vozačima dok stoje na semaforu, neugodno mi je, ali što ću, moram si podebljati penziju"
Treći je dan štrajka u Zagrebu, javnog prijevoza nema, ljudi se snalaze kako znaju. Umirovljenica koja je zaposlena na 4 sata, iz Sloboštine do Trnja, gdje radi, na posao krene i dva sata prije, iz straha da ne zakasni, kaže nam.
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"Ne mogu ja na Bajs, nemam ja snage pedalat'. A nemam ni za taksi, otkud mi. Hodam do glavne ceste, idem polako, ne mogu ja brzo gazit, pa onda na semafor. Tu pričekam crveno pa gledam gdje je samo vozač ili dvoje ljudi u autu, njima pokucam pa pitam da me povezu ako sam im usput.
Ljudi su divni, stvarno pomažu. Jedan me gospodin odvezao ravno do posla, a nisam mu bila usput. Neugodno mi je tako kucati ljudima o prozore dok stoje na semaforima, ali što ću, moram doci do posla, ne idem se luftat, moram si podebljat' penziju", kaže nam naša sugrađanka.
Tijek događaja iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU.
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