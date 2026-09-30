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Više od dvije milijarde ljudi gledalo Dianin sprovod, nova knjiga njezina brata otkriva detalje iza kulisa
Charles Spencer, brat pokojne princeze Diane, objavio je nedavno knjigu o životu svoje sestre i njezinu odnosu s britanskom kraljevskom obitelji. Iako su pojedini navodi iz knjige izazvali ofromnu međunarodnu pozornost, Spencer tvrdi da knjiga nije pokušaj obračuna s bivšom obitelji svoje sestre.
U razgovoru za CBC Radio rekao je da je knjiga "Swan Song: Diana, My Sister" rezultat njegove želje da ispriča cjelovitu priču o Dianinu životu.
"Nije riječ o poravnavanju računa", rekao je Spencer, povjesničar i novinar te deveti grof Spencer. Dodao je da je mogao napisati mnogo oštriju i kontroverzniju knjigu, ali je odlučio objaviti verziju za koju smatra da najpotpunije prikazuje život njegove sestre.
Knjiga je već izazvala brojne reakcije, među ostalim zbog Spencerovih tvrdnji o ponašanju tadašnjeg princa Charlesa nakon Dianine smrti.
Tvrdnje o Charlesu nakon Dianine smrti
Diana je poginula u prometnoj nesreći u Parizu 1997. godine, nakon što je automobil u kojem se nalazila pokušavao pobjeći od paparazza.
Spencer u knjizi tvrdi da je Charles u telefonskom razgovoru nakon Dianine smrti zvučao neuobičajeno vedro i "ushićeno". Kaže da je prethodno razgovarao s brojnim ljudima koji su mu izražavali sućut i šok zbog tragedije, zbog čega mu je Charlesova reakcija bila posebno upečatljiva.
"Zvučao je potpuno drukčije od svih ostalih. Bio je nekako vedar, optimističan", ispričao je Spencer, koji tvrdi i da su se njih dvojica nekoliko dana nakon Dianine smrti sukobila oko plana da prinčevi William i Harry hodaju iza majčina lijesa tijekom pogrebne povorke.
Spencer kaže da je Charlesu rekao kako će to za dječake biti teško iskustvo koje Diana ne bi željela da prođu. Prema njegovim riječima, Charles je tada burno reagirao, a potom navodno rekao: "Uskoro ćemo je zaboraviti". Spencer tvrdi da je bio šokiran tim riječima i da je prekinuo razgovor.
Buckinghamska palača odbacila je raspravu o navodima iz knjige, uz obrazloženje da načelno ne komentira takve publikacije. U priopćenju je, ipak, navedeno da bol zbog gubitka bliskog člana obitelji može utjecati na prosudbu i sjećanja čak i mnogo godina nakon tragedije.
Spencer je tu reakciju opisao kao pokušaj dovođenja u pitanje njegove vjerodostojnosti.
"Hodali smo kroz tunel tuge"
Spencer se u knjizi prisjetio i Dianina sprovoda. Opisao je pogrebnu povorku kao iznimno emocionalno iscrpljujuće iskustvo.
"Više od pola sata sa svih strana dopirala je buka. Bilo je emocionalno iscrpljujuće", rekao je.
Posebno se prisjetio pokojnog princa Philipa, supruga kraljice Elizabete II., koji je, prema Spencerovim riječima, tijekom povorke pružao podršku svojim unucima.
Govor za sprovod skrivao je od palače
Spencer je na Dianinu sprovodu održao govor u kojem je govorio o njezinu životu, ali i oštro kritizirao medije i paparazze.
U knjizi tvrdi da je dan prije sprovoda tijekom probe u Westminsterskoj opatiji shvatio da bi predstavnici palače mogli pokušati provjeriti i cenzurirati sadržaj njegova govora. Kako je napisao, tijekom probe je rekao da je govor zaboravio kod kuće.
Dianin sprovod pratilo je više od dvije milijarde ljudi diljem svijeta, a Spencerov govor izazvao je ovacije okupljenih građana koji su pratili prijenos ispred crkve.
"Diana, Harry i Meghan nisu savršeni, ali su ljudi"
Spencer smatra da su paparazzi značajno pridonijeli pritisku pod kojim je Diana živjela. Tvrdi da su je namjerno provocirali kako bi dobili reakciju, a potom njezino uznemireno ponašanje koristili kao dokaz da s njom nešto nije u redu.
Kaže da se situacija od 1990-ih donekle promijenila, ali navodi da javne osobe i dalje mogu postati meta snažnog javnog osuđivanja. Kao primjer istaknuo je svog nećaka, princa Harryja, i njegovu suprugu Meghan Markle.
"Ne kažem da su Diana, Harry ili Meghan savršeni ljudi. Ali, oni su ljudi", rekao je Spencer, pozivajući javnost da to ne zaboravi.
"Ona je uvijek bila samo moja velika sestra"
Spencer se u knjizi prisjetio i razdoblja kada je Diana preko noći postala jedna od najpoznatijih žena na svijetu.
Nakon vjenčanja s Charlesom 1981. godine, Diana je postala globalna zvijezda. Spencer kaže da tada nije mogao ni zamisliti koliko će se njezin život promijeniti, ali je za njega uvijek ostala njegova starija sestra.
S vremenom je, kaže, naučio odvojiti Dianu koju je poznavao kao sestru od javne figure koju su stvarali mediji.
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