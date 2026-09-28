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ovo su uvjeti

Otvoren natječaj za izbor hrvatske pjesme i predstavnika na Euroviziji 2027.

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Hina
|
28. ruj. 2026. 15:05
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Tobias SCHWARZ / AFP

Hrvatska radiotelevizija (HRT) u ponedjeljak je otvorila javni natječaj za izbor hrvatske pjesme i predstavnika na Pjesmi Eurovizije 2027., a prijave su otvorene do 29. studenoga, objavio je HRT.

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Na temelju natječaja stručni ocjenjivački sud odabrat će 24 pjesme i četiri rezerve. Kako navode, pjesme ne smiju trajati dulje od tri minute, a u nastupu može sudjelovati najviše šest osoba.

Na natječaj se mogu prijaviti samo pjesme koje nikada nisu javno izvedene ni na bilo koji način javno objavljene, a autori glazbe i teksta moraju raspolagati pravima za njihovu prijavu, u skladu s uvjetima natječaja.

Prema pravilima HRT-a, glavni vokal izvodi se uživo, bez korekcije visine tona poput Auto-Tunea, a izvođači na dan nastupa u poluzavršnici moraju biti punoljetni.

Kriterij za odabir pjesama, prema pravilima HRT-a, isključivo je umjetnička vrijednost, s naglaskom na kvalitetu glazbe i stihova te cjelokupnog djela.

Pobjednik Dore 2027. predstavljat će Hrvatsku na 71. izdanju Pjesme Eurovizije, koje će se održati u bugarskom Burgasu.

Natjecanje za Doru 2027. bit će izravno prenošeno na programima Hrvatske radiotelevizije.

Prijave se podnose putem HRT-ova online obrasca.

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