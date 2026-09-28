ovo su uvjeti
Otvoren natječaj za izbor hrvatske pjesme i predstavnika na Euroviziji 2027.
Hrvatska radiotelevizija (HRT) u ponedjeljak je otvorila javni natječaj za izbor hrvatske pjesme i predstavnika na Pjesmi Eurovizije 2027., a prijave su otvorene do 29. studenoga, objavio je HRT.
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Na temelju natječaja stručni ocjenjivački sud odabrat će 24 pjesme i četiri rezerve. Kako navode, pjesme ne smiju trajati dulje od tri minute, a u nastupu može sudjelovati najviše šest osoba.
Na natječaj se mogu prijaviti samo pjesme koje nikada nisu javno izvedene ni na bilo koji način javno objavljene, a autori glazbe i teksta moraju raspolagati pravima za njihovu prijavu, u skladu s uvjetima natječaja.
Prema pravilima HRT-a, glavni vokal izvodi se uživo, bez korekcije visine tona poput Auto-Tunea, a izvođači na dan nastupa u poluzavršnici moraju biti punoljetni.
Kriterij za odabir pjesama, prema pravilima HRT-a, isključivo je umjetnička vrijednost, s naglaskom na kvalitetu glazbe i stihova te cjelokupnog djela.
Pobjednik Dore 2027. predstavljat će Hrvatsku na 71. izdanju Pjesme Eurovizije, koje će se održati u bugarskom Burgasu.
Natjecanje za Doru 2027. bit će izravno prenošeno na programima Hrvatske radiotelevizije.
Prijave se podnose putem HRT-ova online obrasca.
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