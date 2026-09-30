CDU i CSU zaprijetili Berlinu: "Ako Ljevica dođe na vlast..."

„Ako u Berlinu na vlast dođe stranka koja u programu sadrži antisemitizam i mržnju prema Židovima, pokrenut ćemo raspravu o tome tko će u budućnosti financirati glavni grad“, rekao je predstavnik bavarske Kršćansko-socijalne unije (CSU) Klaus Holetschek nakon sastanka pokrajinskih čelnika Unije CDU/CSU u Muenchenu.