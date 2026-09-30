GRADONAČELNIKOVO OBRAĆANJE
Tomašević: Moram reći nešto što me žalosti kao čovjeka kojem je stalo do radničkih prava
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je konferenciju za medije nakon odluke Županijskog suda u Zagrebu da zabrani štrajkove u Holdingu i ZET-u.
"Evo, danas su dvije presude potvrdile što sam govorio posljednjih dana. To je u skladu s europskom i hrvatskom praksom, ali i u skladu sa zdravim razumom. Nije socijalno osjetljivo ostaviti milijunski grad bez javnog prijevoza", kazao je na početku pa nastavio:
"Krenuli su u totalni štrajk bez da su definirali minimalni broj ljudi koji će obavljati nužne poslove da se ne bi ugrozila sigurnost i zdravlje građana. Pravo na štrajk je ustavno pravo, ali ono mora biti u balansu s ustavnim pravom na zdravlje i osobnu sigurnost. Naravno, svaki štrajk ima svoja pravila, a ovaj nije bio u skladu s pravilima. Moram reći i nešto što me žalosti kao čovjeka kojem je stalo do radničkih prava. S ovim neodgovornim štrajkom su sindikalni lideri u ZET-u, a donekle i u Holdingu, nanijeli reputacijsku štetu drugim sindikatima i radnicima koji mogu i trebaju koristiti štrajk kao legalno sredstvo."
Potom se obratio građanima Zagreba.
"Razumijem frustracije, ali pozivam sve građane da se prema radnicima ZET-a i Holdinga odnose s punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove, bez kojih naš grad ne bi funkcionirao. Usluga odvoza otpada je krenula, javni prijevoz uskoro kreće, čim se steknu tehnički uvjeti."
Radnicima je poručio da imaju pravo tražiti veća materijalna prava.
"Nama je bitno da rastu plaće i to smo pokazali unazad nekoliko godina. Svim vozačima smo povećali plaće za više od 60 posto, a u Čistoći i za 85 posto. Nastavit ćemo s tim u skladu s mogućnostima. Sindikalni lideri moraju biti svjesni da oni mogu tražiti, ali mi možemo dati ono što imamo. Inače sam se uključivao u pregovore, ali ovdje nisam jer sam vidio kamo to vodi, kako se namjerno otezalo s arbitražom i da se ide u štrajk pod svaku cijenu, iz samo njima znanih razloga. Vidio sam da su neki sindikalni lideri ZET-a obmanjivali radnike da će im se platiti dani u štrajku, ako je on zakonit. Što nije istina."
Nastavio je o sindikalnim liderima...
"Neodgovorno su poveli radnike u nezakoniti štrajk i time nanijeli štetu građanima, ali i samim radnicima. Još ću jednom reći, nisam i nikad neću pristati na ultimatume. U posljednjih pet godina sam to pokazivao. Odgovoran sam i moja dužnost je prema građanima. Dok imam njihovu podršku, njima ću odgovarati."
Kakva je situacija s kolektivnim pregovorima?
"Što se tiče svih daljnjih razgovora, hoće li se nastaviti, to prepuštam upravama. Vjerujem da će se oni nastaviti i da će se sindikalni lideri odazvati. Ponuda ostaje."
Potvrdio je da dani u štrajku neće biti plaćeni.
"Kako sam rekao, tako će i biti."
Politička pozadina?
"Potpuna obustava javnog prijevoza se nije dogodila 90 godina. I potpuno je bizarno da se to događa nama koji smo povećali plaće vozačima ZET-a 60 posto. Koji su motivi sindikalnih lidera, ne znam. Koji su im motivi obmanjivati, radeći štetu građanima, ne znam... Nisu željeli voziti ni do bolnica. S obzirom na iskustvo koje imam unazad pet godina kroz različite sfere, ovo još nisam doživio."
Što sindikalni lideri mogu očekivao u smislu pravnih posljedica?
"Vjerujem da će uprave zatražiti službene detalje, ali to je između njih i lidera."
Objasnio je što učiniti da se ovo ne ponovi.
"Naš prijedlog je bio korektan. Naravno da štrajk mora dovesti do problema u funkcioniranju jer inače nema smisla, ali ne može se ugrožavati zdravlje ljudi. Smatramo da bi oko 40 posto radnika u Čistoći bio minimum. Gledajući europsku praksu oko javnog prijevoza, ugledali smo se na Barcelonu i tražili smo 41 posto kao minimum u ZET-u. Nadam se da ovo što smo imali unazad tri dana više neće biti ponovljeno."
Još će se odlučiti kako bi građani mogli biti kompenzirani zbog neodvoza otpada, a oko ZET-a će se još donijeti odluka u pravnom smislu "pa da građani budu kompenzirani". Potom je objasnio proces arbitraže.
"Prije početka mirenja su uprave Holdinga i ZET-a poslale svoje prijedloge, nakon čega sindikati imaju 15 dana rok za odgovor. Čekali su posljednji dan. Moram reći i da su se sindikati Čistoće ponijeli odgovornije od onih u ZET-u. Da se vratim na arbitraži... Čekalo se zadnji dan. Najavili su štrajk, ali su dva dana prije tog štrajka poslali protuprijedlog. Kad smo vidjeli da se ne možemo dogovoriti, ZET je u subotu predložio jednu sutkinju kao trećeg arbitra, neovisnog. Oni se nisu očitovali do ponedjeljka s protuprijedlogom ili da li se slažu, no svejedno su krenuli u štrajk i u ponedjeljak su dali protuprijedlog s kojim smo se mi složili u roku dva sata. No, onda nisu imenovali svog predstavnika u arbitraži. To najbolje pokazuje da li se moglo sve ranije. Moglo se, da je bilo dobre volje", zaključio je Tomislav Tomašević.
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