Tomašević: Moram reći nešto što me žalosti kao čovjeka kojem je stalo do radničkih prava

Još će se odlučiti kako bi građani mogli biti kompenzirani zbog neodvoza otpada, a oko ZET-a će se još donijeti odluka u pravnom smislu "pa da građani budu kompenzirani". Potom je objasnio proces arbitraže.



"Prije početka mirenja su uprave Holdinga i ZET-a poslale svoje prijedloge, nakon čega sindikati imaju 15 dana rok za odgovor. Čekali su posljednji dan. Moram reći i da su se sindikati Čistoće ponijeli odgovornije od onih u ZET-u. Da se vratim na arbitraži... Čekalo se zadnji dan. Najavili su štrajk, ali su dva dana prije tog štrajka poslali protuprijedlog. Kad smo vidjeli da se ne možemo dogovoriti, ZET je u subotu predložio jednu sutkinju kao trećeg arbitra, neovisnog. Oni se nisu očitovali do ponedjeljka s protuprijedlogom ili da li se slažu, no svejedno su krenuli u štrajk i u ponedjeljak su dali protuprijedlog s kojim smo se mi složili u roku dva sata. No, onda nisu imenovali svog predstavnika u arbitraži. To najbolje pokazuje da li se moglo sve ranije. Moglo se, da je bilo dobre volje", zaključio je Tomislav Tomašević.